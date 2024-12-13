Criador de Vídeos de Introdução de Integração com IA para Equipes de RH

Produza facilmente vídeos de integração profissional em escala transformando seus roteiros em conteúdo envolvente com Texto-para-vídeo.

350/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 90 segundos de boas-vindas e informativo para novos contratados, explicando aspectos-chave de sua integração inicial. Este vídeo deve aproveitar os Modelos e cenas personalizáveis do HeyGen para manter uma estética de marca consistente e incluir uma narração animada gerada para envolver o público.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de treinamento detalhado de 2 minutos especificamente para novos contratados, focando em um processo complexo da empresa. Garanta acessibilidade utilizando o recurso de Legendas/captions do HeyGen e melhore a compreensão com visuais relevantes extraídos da biblioteca de mídia/suporte de estoque, apresentados com um estilo de áudio claro e articulado.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo conciso de 45 segundos para equipes de RH, ilustrando a facilidade de distribuir "vídeos de integração" em várias plataformas. O vídeo deve destacar a capacidade de redimensionamento de proporção e exportação do HeyGen para uma adaptação perfeita, mantendo um estilo visual dinâmico com uma voz confiante e encorajadora.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Introdução de Integração com IA

Crie facilmente vídeos de integração envolventes e informativos para novos contratados com ferramentas potentes de IA, simplificando a produção de conteúdo de RH.

1
Step 1
Gere Seu Roteiro
Comece inserindo seu conteúdo de integração como texto ou aproveite os roteiros gerados automaticamente por IA para rapidamente elaborar a narrativa do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para representar sua marca ou carregue o seu próprio, adicionando um toque pessoal à introdução de novos contratados.
3
Step 3
Aprimore com Voz e Marca
Utilize a geração avançada de narração para uma comunicação clara, garantindo que sua mensagem seja entregue profissionalmente aos novos membros da equipe.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e exporte-o em várias proporções, pronto para integrar-se perfeitamente ao seu processo de integração de novos contratados e escalar a produção de conteúdo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Criar Vídeos de Introdução Impactantes

.

Desenvolva vídeos de introdução atraentes com IA, acolhendo e motivando efetivamente novos funcionários para uma integração perfeita.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração de funcionários usando IA?

O HeyGen utiliza avatares de IA avançados e tecnologia de Texto-para-vídeo para agilizar a produção de vídeos de integração de funcionários envolventes. Basta inserir seu roteiro, e o HeyGen gera cabeças falantes profissionais com geração de narração, eliminando a necessidade de ferramentas complexas de edição de vídeo.

O HeyGen pode ajudar as equipes de RH a escalar a produção de conteúdo de integração de forma eficiente?

Com certeza. O HeyGen oferece modelos personalizáveis e fluxos de trabalho eficientes que permitem que as equipes de RH escalem rapidamente a produção de conteúdo de integração sem comprometer a qualidade. Sua plataforma intuitiva promove uma colaboração perfeita, tornando os vídeos de treinamento para novos contratados fáceis de atualizar e distribuir.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos de treinamento de novos contratados criados com o HeyGen?

O HeyGen oferece amplas opções de personalização para seus vídeos de treinamento de novos contratados, incluindo modelos personalizáveis, controles de marca para logotipos e cores, e uma rica biblioteca de mídia. Você também pode incorporar gravações de tela e ajustar proporções para corresponder perfeitamente aos requisitos específicos da sua marca.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para criar vídeos de introdução de integração com IA?

O HeyGen fornece um conjunto abrangente de recursos técnicos para vídeos de introdução de integração com IA, incluindo capacidades intuitivas de Texto-para-vídeo, geração avançada de narração e legendas/captions automáticas. Essa funcionalidade de ponta a ponta minimiza a necessidade de ferramentas tradicionais de edição de vídeo, permitindo uma saída rápida e profissional.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo