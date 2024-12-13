Gerador de Vídeo de Introdução de Onboarding com IA: Rápido e Fácil
Crie vídeos de onboarding envolventes para novos contratados sem esforço. Transforme seus roteiros em vídeos dinâmicos com nossa poderosa capacidade de texto para vídeo.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo polido de 60 segundos para equipes de marketing que buscam manter uma mensagem de marca consistente em todo o seu conteúdo. Este vídeo deve adotar um estilo visual e de áudio elegante e profissional, demonstrando como modelos personalizáveis podem ser utilizados para alinhar com controles de marca específicos, garantindo que cada projeto de vídeo reforce a identidade da marca sem esforço.
Produza um vídeo instrucional impactante de 30 segundos voltado para criadores de conteúdo e especialistas em L&D, ilustrando a transição perfeita do conceito escrito para a apresentação visual. Empregue um estilo visual claro e direto com uma narração informativa para destacar a eficiência de transformar um simples roteiro em um vídeo completo usando capacidades de texto para vídeo, simplificando a produção de conteúdo.
Crie um vídeo dinâmico e envolvente de 50 segundos para equipes globais e organizações focadas em acessibilidade, enfatizando clareza e alcance. A apresentação visual deve ser moderna e inclusiva, complementada por um áudio de fundo calmo e profissional, mostrando a adição automática de legendas para garantir que sua mensagem seja universalmente compreendida e acessível a todos os espectadores.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Onboarding.
Melhore os vídeos de treinamento para novos contratados com IA para aumentar significativamente o engajamento e a retenção de conhecimento.
Expanda a Criação de Conteúdo de Onboarding.
Produza rapidamente módulos de onboarding diversificados e cursos introdutórios para alcançar efetivamente todos os novos contratados.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen capacita equipes criativas a produzir vídeos de onboarding envolventes?
HeyGen, uma plataforma de criação de vídeos com IA, permite que os usuários criem vídeos de onboarding dinâmicos e envolventes para novos contratados. Aproveitando modelos personalizáveis, avatares de IA e controles de marca, você pode adaptar o conteúdo para representar perfeitamente o estilo único da sua empresa.
Quais são as principais capacidades do gerador de texto para vídeo do HeyGen?
O poderoso gerador de texto para vídeo do HeyGen transforma seu roteiro em um vídeo de alta qualidade gerado por IA. Ele integra narração gerada por IA e legendas, simplificando a produção de conteúdo profissional.
O HeyGen pode me ajudar a manter a consistência da marca no meu conteúdo de vídeo com IA?
Com certeza. O HeyGen oferece controles de marca abrangentes, permitindo que você incorpore seu logotipo, cores e fontes da marca em seus vídeos com IA. Isso garante que todo o seu conteúdo gerado por IA, incluindo vídeos de onboarding, esteja perfeitamente alinhado com sua identidade corporativa.
Avatares de IA estão disponíveis para uso na plataforma do HeyGen?
Sim, o HeyGen oferece uma seleção diversificada de avatares de IA que podem ser integrados perfeitamente em seus vídeos. Esses avatares de IA dão vida aos seus roteiros, tornando seus vídeos de introdução de onboarding com IA mais pessoais e envolventes para novos contratados.