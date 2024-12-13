O Último Gerador de Instrutor de Integração por AI

Automatize a integração de funcionários com caminhos de aprendizagem personalizados. Crie conteúdo envolvente usando avatares de AI e aumente a retenção.

Desenvolva um vídeo de 45 segundos direcionado a Gerentes de RH e Profissionais de L&D, mostrando como o 'gerador de instrutor de integração por AI' garante uma integração de funcionários consistente e escalável em equipes diversas. O estilo visual deve ser profissional e tranquilizador, apresentando um avatar de AI confiante entregando pontos-chave de treinamento, aprimorado pelos avatares de AI da HeyGen para demonstrar instrução personalizada.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de 60 segundos para especialistas em Aprendizagem & Desenvolvimento e inovadores de RH, ilustrando o poder de um 'designer de cursos por AI' na criação de caminhos de aprendizagem personalizados. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e dinâmico, usando animações no estilo infográfico e uma trilha sonora animada, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar rapidamente módulos de curso atraentes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo energético de 30 segundos voltado para Coordenadores de Treinamento e Proprietários de Pequenas Empresas, destacando a facilidade de usar um 'Gerador de Quiz por AI' para adicionar criação de conteúdo interativo aos processos de integração. Os visuais devem ser brilhantes e animados, acompanhados por uma narração entusiástica, e incluir as Legendas da HeyGen para tornar os elementos interativos acessíveis e envolventes para todos os novos contratados.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo informativo de 55 segundos para Diretores de RH e Gerentes de Operações, demonstrando como um 'gerador de guia de integração por AI' simplifica a manutenção e atualização de guias de integração abrangentes. O vídeo deve ter um design visual elegante, limpo e minimalista com uma narração calma e autoritária, aproveitando a geração de Narração da HeyGen para produzir orientações claras e consistentes em todos os materiais.
step preview
Copie o prompt
step preview
Cole na caixa de Criação
step preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Instrutor de Integração por AI

Crie cursos de integração envolventes e impulsionados por AI sem esforço e instrua novos contratados com conteúdo de vídeo personalizado, simplificando seu processo de integração de funcionários.

1
Step 1
Crie Seu Instrutor de AI
Selecione um avatar de AI para servir como seu instrutor virtual. Insira seu roteiro para gerar conteúdo falado envolvente, estabelecendo a base para seu gerador de instrutor de integração por AI.
2
Step 2
Desenhe Conteúdo de Curso Envolvente
Estruture seu conteúdo de integração de funcionários de forma eficiente utilizando Modelos & cenas profissionais. Isso permite que você construa um caminho de treinamento abrangente, atuando como seu designer de curso por AI pessoal.
3
Step 3
Adicione Elementos de Aprendizagem Dinâmicos
Aumente o engajamento de aprendizagem incorporando vários componentes multimídia. Gere narrações com som natural usando a geração de Narração para uma experiência de criação de conteúdo interativo que mantém os novos contratados engajados.
4
Step 4
Finalize e Distribua Seu Guia
Prepare seu guia de integração por AI para ampla distribuição adicionando Legendas claras para acessibilidade. Esta etapa final ajuda a automatizar a integração de funcionários, garantindo um início suave e inclusivo para cada novo membro da equipe.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produção Rápida de Conteúdo de Integração

.

Produza rapidamente módulos de vídeo envolventes e clipes instrucionais curtos para cobrir diversos tópicos de integração com facilidade.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode automatizar a integração de funcionários?

A HeyGen permite que você crie materiais de treinamento de integração envolventes de forma fácil usando avatares de AI e tecnologia de texto-para-vídeo. Isso proporciona uma experiência eficiente e consistente de gerador de guia de integração de funcionários.

A HeyGen pode ajudar a criar caminhos de aprendizagem personalizados para novos contratados?

Sim, a HeyGen possibilita a criação de conteúdo dinâmico e interativo para caminhos de aprendizagem personalizados. Você pode aproveitar instrutores de AI personalizados para entregar mensagens sob medida, tornando sua integração de funcionários altamente eficaz.

Quais são os benefícios de usar um instrutor de integração por AI com a HeyGen?

Utilizar um instrutor de integração por AI da HeyGen garante a entrega consistente de informações e reduz o tempo gasto em treinamentos repetitivos. Serve como uma excelente ferramenta de integração por AI para cursos de integração escaláveis e profissionais.

É fácil gerar um guia de integração por AI com a HeyGen?

Com certeza. A HeyGen oferece uma plataforma intuitiva onde você pode facilmente gerar guias de integração por AI abrangentes a partir de um roteiro. Seus extensos modelos e controles de marca simplificam todo o processo de criação de guias de integração.

