O Último Gerador de Instrutor de Integração por AI
Automatize a integração de funcionários com caminhos de aprendizagem personalizados. Crie conteúdo envolvente usando avatares de AI e aumente a retenção.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo envolvente de 60 segundos para especialistas em Aprendizagem & Desenvolvimento e inovadores de RH, ilustrando o poder de um 'designer de cursos por AI' na criação de caminhos de aprendizagem personalizados. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e dinâmico, usando animações no estilo infográfico e uma trilha sonora animada, utilizando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar rapidamente módulos de curso atraentes.
Produza um vídeo energético de 30 segundos voltado para Coordenadores de Treinamento e Proprietários de Pequenas Empresas, destacando a facilidade de usar um 'Gerador de Quiz por AI' para adicionar criação de conteúdo interativo aos processos de integração. Os visuais devem ser brilhantes e animados, acompanhados por uma narração entusiástica, e incluir as Legendas da HeyGen para tornar os elementos interativos acessíveis e envolventes para todos os novos contratados.
Desenvolva um vídeo informativo de 55 segundos para Diretores de RH e Gerentes de Operações, demonstrando como um 'gerador de guia de integração por AI' simplifica a manutenção e atualização de guias de integração abrangentes. O vídeo deve ter um design visual elegante, limpo e minimalista com uma narração calma e autoritária, aproveitando a geração de Narração da HeyGen para produzir orientações claras e consistentes em todos os materiais.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Escalar a Criação de Cursos de Integração.
Desenvolva rapidamente cursos de integração extensivos e caminhos de aprendizagem personalizados para alcançar todos os novos funcionários de forma eficiente.
Aumentar o Engajamento na Integração.
Melhore o engajamento e a retenção de conhecimento no treinamento de novos contratados usando instrutores de AI dinâmicos para experiências de integração mais eficazes.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode automatizar a integração de funcionários?
A HeyGen permite que você crie materiais de treinamento de integração envolventes de forma fácil usando avatares de AI e tecnologia de texto-para-vídeo. Isso proporciona uma experiência eficiente e consistente de gerador de guia de integração de funcionários.
A HeyGen pode ajudar a criar caminhos de aprendizagem personalizados para novos contratados?
Sim, a HeyGen possibilita a criação de conteúdo dinâmico e interativo para caminhos de aprendizagem personalizados. Você pode aproveitar instrutores de AI personalizados para entregar mensagens sob medida, tornando sua integração de funcionários altamente eficaz.
Quais são os benefícios de usar um instrutor de integração por AI com a HeyGen?
Utilizar um instrutor de integração por AI da HeyGen garante a entrega consistente de informações e reduz o tempo gasto em treinamentos repetitivos. Serve como uma excelente ferramenta de integração por AI para cursos de integração escaláveis e profissionais.
É fácil gerar um guia de integração por AI com a HeyGen?
Com certeza. A HeyGen oferece uma plataforma intuitiva onde você pode facilmente gerar guias de integração por AI abrangentes a partir de um roteiro. Seus extensos modelos e controles de marca simplificam todo o processo de criação de guias de integração.