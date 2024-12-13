Seu Criador de Vídeos Omnicanal de IA para Conteúdo Sem Esforço

Gere vídeos profissionais e multiplataforma com avatares de IA para cativar seu público e expandir seu alcance sem esforço.

Crie um vídeo envolvente de 30 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, demonstrando como gerar vídeos atraentes para redes sociais. O estilo visual deve ser dinâmico e animado, com cortes rápidos e música de fundo moderna, destacando o processo de criação sem esforço. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para transformar uma ideia simples em um vídeo polido para redes sociais.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo instrucional de 45 segundos projetado para treinadores corporativos e profissionais de RH, apresentando uma nova política da empresa com uma estética limpa e profissional e uma narração calma e autoritária. Este vídeo utilizará os avatares de IA da HeyGen para entregar conteúdo consistente e profissional, garantindo uma saída de vídeo de alta qualidade para comunicações internas.
Prompt de Exemplo 2
Para criadores de conteúdo e podcasters que buscam expandir seu alcance, produza uma narrativa de 60 segundos mostrando o poder de reaproveitar conteúdo para Distribuição Multi-Plataforma. Empregue um estilo visual de narrativa com imagens autênticas e palavras faladas claras, complementadas pelas legendas automáticas da HeyGen para maximizar a acessibilidade e o engajamento em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de lançamento de produto impactante de 30 segundos direcionado a empresas de e-commerce e anunciantes de produtos. Este vídeo deve apresentar um estilo visual brilhante, atraente e energético com música animada, enfatizando as opções de personalização disponíveis. Demonstre como os Modelos e cenas da HeyGen permitem a criação rápida de vídeos visualmente impressionantes que cativam o público e geram interesse como uma solução de criador de vídeo omnicanal de IA.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos Omnicanal de IA

Gere, personalize e distribua conteúdo de vídeo envolvente em todas as suas plataformas com ferramentas alimentadas por IA, garantindo uma presença de marca consistente e profissional.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo Principal
Comece inserindo seu roteiro para aproveitar nosso recurso de Texto-para-vídeo, ou selecione entre vários avatares de IA e modelos profissionais para gerar rapidamente seu conteúdo de vídeo inicial.
2
Step 2
Aprimore e Personalize
Refine seu vídeo com amplas opções de personalização. Adicione seus controles de marca, utilize nossa biblioteca de mídia e garanta acessibilidade com legendas integradas para um alcance mais amplo.
3
Step 3
Adapte para Cada Plataforma
Utilize o redimensionamento de proporção para ajustar perfeitamente seu vídeo para Distribuição Multi-Plataforma. Ajuste facilmente seu conteúdo para vários vídeos de redes sociais, do YouTube ao Instagram, com dimensões específicas.
4
Step 4
Exporte Conteúdo de Alta Qualidade
Finalize seu projeto exportando um vídeo de alta qualidade. Seus vídeos envolventes estão agora prontos para serem compartilhados, garantindo resultados profissionais em todos os seus canais escolhidos.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em vídeos atraentes alimentados por IA, construindo confiança e credibilidade para sua marca.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA de alta qualidade?

A HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos envolventes e de alta qualidade de forma eficiente. Nosso gerador de vídeos de IA simplifica todo o processo, do roteiro à renderização final, tornando a criação de vídeos profissionais de IA acessível a todos.

A HeyGen pode me ajudar a criar vídeos envolventes com avatares de IA?

Com certeza! A HeyGen permite que você projete vídeos cativantes e envolventes usando uma seleção diversificada de avatares de IA. Com modelos profissionais e opções de personalização, você pode adaptar seu conteúdo para realmente ressoar com seu público.

Qual é a abordagem da HeyGen para geração de conteúdo de texto-para-vídeo?

O recurso avançado de Texto-para-vídeo da HeyGen transforma seus roteiros em vídeos dinâmicos sem esforço, facilitando a criação automatizada de conteúdo. Esta capacidade é perfeita para reaproveitar conteúdo de blogs ou artigos em narrativas visuais atraentes.

A HeyGen suporta a criação de vídeos personalizados para redes sociais?

Sim, a HeyGen é projetada para ajudá-lo a criar vídeos impactantes para redes sociais com ampla personalização. Você pode aplicar controles de marca, adicionar logotipos e redimensionar proporções para garantir que seu conteúdo esteja perfeitamente otimizado para várias plataformas.

