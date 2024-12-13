O HeyGen oferece extensas opções criativas para personalizar o conteúdo de vídeo. Você pode aproveitar o gerador de Avatar de IA para criar uma versão digital de si mesmo ou escolher entre uma ampla gama de avatares de IA existentes. Além disso, o HeyGen suporta Vídeos de Marca através de controles de branding personalizáveis, garantindo que seu conteúdo se alinhe perfeitamente com sua identidade.