Criador de Vídeos Promocionais Multilíngues por IA para Marketing Global

Gere rapidamente vídeos promocionais envolventes e localizados para qualquer público em todo o mundo, aproveitando as poderosas capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo promocional envolvente de 90 segundos voltado para profissionais de marketing, ilustrando o poder de um "criador de vídeos promocionais multilíngues por IA". O vídeo deve apresentar diversos "avatares de IA" apresentando o lançamento de um produto global, usando um estilo visual dinâmico com cortes rápidos e música de fundo animada para destacar a localização perfeita.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo detalhado de 2 minutos para corporações globais, focando na "plataforma de vídeo por IA" e sua avançada "geração de narração" para necessidades complexas de localização. O estilo visual e de áudio deve ser sofisticado, apresentando um estudo de caso de uma empresa multinacional expandindo-se sem esforço em novos mercados com narrações perfeitamente sincronizadas em vários idiomas para o conteúdo de sua "plataforma de vídeo por IA".
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo tutorial prático de 45 segundos para pequenas e médias empresas que desejam criar "vídeos de treinamento" eficientes. Este vídeo deve demonstrar como é fácil personalizar "modelos e cenas" pré-construídos para produzir rapidamente conteúdo de alta qualidade e direto, com um estilo visual claro e uma narração fácil de entender.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos Promocionais Multilíngues por IA

Crie facilmente vídeos promocionais impressionantes e localizados com avatares de IA e narrações multilíngues, expandindo seu alcance global em minutos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece colando seu roteiro em nossa plataforma. Nossa funcionalidade intuitiva de Texto para vídeo a partir de roteiro transforma automaticamente seu conteúdo em cenas dinâmicas, estabelecendo a base para seu vídeo de marketing.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Modelo
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar visualmente sua mensagem. Em seguida, selecione um modelo personalizável e aplique controles de marca para um visual polido e profissional.
3
Step 3
Adicione Narrações Multilíngues
Utilize nossa funcionalidade de Geração de Narração para adicionar narrações multilíngues ao seu vídeo. Isso garante que sua mensagem ressoe globalmente, tornando seu conteúdo acessível e impactante.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Promocional
Finalize seu vídeo e, em seguida, utilize o redimensionamento de proporção e exportações para preparar seu vídeo promocional polido para distribuição em todos os seus canais de marketing.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Localização Global de Conteúdo

Localize seu conteúdo de marketing em vários idiomas de forma perfeita, permitindo um alcance global mais amplo para seus vídeos promocionais.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como um criador de vídeos promocionais multilíngues por IA?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos promocionais envolventes transformando roteiros em conteúdo de vídeo de alta qualidade usando avatares de IA e tecnologia avançada de texto para vídeo. Esta plataforma de vídeo por IA suporta a criação de vídeos multilíngues e narrações, simplificando a localização para um público global.

Quais ativos criativos o HeyGen oferece para produção de vídeo?

O HeyGen oferece uma ampla gama de modelos personalizáveis e avatares de IA realistas que podem ser integrados aos seus vídeos. Os usuários também podem aproveitar recursos extensivos de edição de vídeo, incluindo controles de marca, para produzir conteúdo de marketing profissional de forma eficiente.

O HeyGen pode converter um roteiro diretamente em um vídeo com narrações?

Absolutamente, o HeyGen simplifica o processo convertendo seu roteiro diretamente em um vídeo, completo com narrações e legendas geradas por IA. Essa capacidade melhora significativamente a automação de marketing em vídeo e os esforços de localização, permitindo a criação rápida de conteúdo.

Que tipos de vídeos podem ser criados usando a plataforma de vídeo por IA do HeyGen?

A versátil plataforma de vídeo por IA do HeyGen suporta a criação de diversos conteúdos de vídeo, incluindo vídeos de produtos, vídeos de treinamento e anúncios de vídeo para redes sociais. Seus poderosos recursos de edição de vídeo e biblioteca de mídia fornecem tudo o que é necessário para produzir conteúdo de marketing impactante.

