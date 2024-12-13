Criador de Vídeos Promocionais Multilíngues por IA para Marketing Global
Gere rapidamente vídeos promocionais envolventes e localizados para qualquer público em todo o mundo, aproveitando as poderosas capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo promocional envolvente de 90 segundos voltado para profissionais de marketing, ilustrando o poder de um "criador de vídeos promocionais multilíngues por IA". O vídeo deve apresentar diversos "avatares de IA" apresentando o lançamento de um produto global, usando um estilo visual dinâmico com cortes rápidos e música de fundo animada para destacar a localização perfeita.
Desenvolva um vídeo detalhado de 2 minutos para corporações globais, focando na "plataforma de vídeo por IA" e sua avançada "geração de narração" para necessidades complexas de localização. O estilo visual e de áudio deve ser sofisticado, apresentando um estudo de caso de uma empresa multinacional expandindo-se sem esforço em novos mercados com narrações perfeitamente sincronizadas em vários idiomas para o conteúdo de sua "plataforma de vídeo por IA".
Produza um vídeo tutorial prático de 45 segundos para pequenas e médias empresas que desejam criar "vídeos de treinamento" eficientes. Este vídeo deve demonstrar como é fácil personalizar "modelos e cenas" pré-construídos para produzir rapidamente conteúdo de alta qualidade e direto, com um estilo visual claro e uma narração fácil de entender.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação Rápida de Anúncios com IA.
Produza rapidamente vídeos promocionais e anúncios multilíngues de alto impacto com IA, economizando tempo e recursos em campanhas de marketing global.
Promoções Dinâmicas para Redes Sociais.
Crie facilmente anúncios de vídeo e clipes envolventes e multilíngues para redes sociais, expandindo o alcance do seu público global.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen funciona como um criador de vídeos promocionais multilíngues por IA?
O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos promocionais envolventes transformando roteiros em conteúdo de vídeo de alta qualidade usando avatares de IA e tecnologia avançada de texto para vídeo. Esta plataforma de vídeo por IA suporta a criação de vídeos multilíngues e narrações, simplificando a localização para um público global.
Quais ativos criativos o HeyGen oferece para produção de vídeo?
O HeyGen oferece uma ampla gama de modelos personalizáveis e avatares de IA realistas que podem ser integrados aos seus vídeos. Os usuários também podem aproveitar recursos extensivos de edição de vídeo, incluindo controles de marca, para produzir conteúdo de marketing profissional de forma eficiente.
O HeyGen pode converter um roteiro diretamente em um vídeo com narrações?
Absolutamente, o HeyGen simplifica o processo convertendo seu roteiro diretamente em um vídeo, completo com narrações e legendas geradas por IA. Essa capacidade melhora significativamente a automação de marketing em vídeo e os esforços de localização, permitindo a criação rápida de conteúdo.
Que tipos de vídeos podem ser criados usando a plataforma de vídeo por IA do HeyGen?
A versátil plataforma de vídeo por IA do HeyGen suporta a criação de diversos conteúdos de vídeo, incluindo vídeos de produtos, vídeos de treinamento e anúncios de vídeo para redes sociais. Seus poderosos recursos de edição de vídeo e biblioteca de mídia fornecem tudo o que é necessário para produzir conteúdo de marketing impactante.