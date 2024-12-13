A versátil plataforma de vídeo por IA do HeyGen suporta a criação de diversos conteúdos de vídeo, incluindo vídeos de produtos, vídeos de treinamento e anúncios de vídeo para redes sociais. Seus poderosos recursos de edição de vídeo e biblioteca de mídia fornecem tudo o que é necessário para produzir conteúdo de marketing impactante.