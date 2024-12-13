Gerador de Anúncios Móveis com IA: Crie Anúncios de Alta Conversão Rápido

Transforme sua criação de anúncios com o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen, gerando anúncios em vídeo envolventes que melhoram a otimização de anúncios e ROAS.

Imagine um vídeo de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, mostrando a criação sem esforço de diversos Criativos de Anúncios. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com cortes rápidos entre vários exemplos de anúncios, acompanhado por uma trilha sonora moderna e animada e uma narração clara e entusiasmada. Destaque como é fácil gerar anúncios móveis impressionantes usando o gerador de anúncios móveis com IA, mencionando especificamente o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen para transformar rapidamente ideias em conteúdo envolvente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos voltado para profissionais de marketing digital e marcas de e-commerce, demonstrando a rapidez e eficiência na produção de anúncios em vídeo de alta qualidade. A estética visual deve ser elegante e profissional, com transições suaves e texto impactante na tela, apoiado por uma narração confiante e autoritária e música instrumental contemporânea. Enfatize as capacidades da HeyGen como Criador de Anúncios em Vídeo com IA, aproveitando a geração de Narração e seu extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque para produzir anúncios em vídeo cativantes em minutos.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrutivo de 60 segundos para gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo, ilustrando como criar anúncios autênticos no estilo UGC gerados por IA. A abordagem visual deve ser relacionável e ligeiramente informal, utilizando música de fundo em tendência e uma narração amigável e conversacional. Mostre o recurso de Modelos e cenas prontamente disponíveis da HeyGen para personalização rápida e como Legendas podem ser adicionadas automaticamente para aumentar o engajamento do espectador com seus modelos de anúncios.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo polido de 30 segundos para gerentes de marca e agências de publicidade, focando em alcançar a Consistência de Marca perfeita em todas as campanhas publicitárias. O estilo visual deve ser limpo e corporativo, com gráficos em movimento elegantes e uma trilha sonora sofisticada, narrada por uma voz autoritária. Demonstre como a HeyGen facilita a criação de anúncios sem interrupções em várias plataformas, destacando a utilidade do redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para diferentes dimensões de mídias sociais e usando avatares de IA para representar diversos porta-vozes da marca.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Anúncios Móveis com IA

Crie sem esforço criativos de anúncios móveis impressionantes e de alto desempenho com IA, otimizando para várias plataformas e aumentando o impacto da sua campanha.

1
Step 1
Crie Seu Conceito de Anúncio
Inicie seu processo de criação de anúncios selecionando entre uma variedade de modelos de anúncios profissionais ou uma tela em branco para definir a base do seu anúncio.
2
Step 2
Gere Anúncios em Vídeo com IA
Utilize nosso poderoso Criador de Anúncios em Vídeo com IA para transformar seus roteiros em visuais dinâmicos, incluindo avatares de IA realistas e narrações.
3
Step 3
Personalize e Marque Seu Anúncio
Aplique facilmente os ativos exclusivos da sua marca, como logotipos e esquemas de cores, usando controles de marca para manter a Consistência de Marca em todos os seus designs de anúncios móveis.
4
Step 4
Exporte para Plataformas Móveis
Otimize seus criativos de anúncios finais com redimensionamento automático de proporção de aspecto e exporte-os, prontos para implantação imediata em plataformas como Meta e TikTok.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Depoimentos de Clientes com IA

Transforme histórias de sucesso de clientes em depoimentos em vídeo com IA envolventes, construindo confiança e credibilidade para os anúncios da sua marca.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de Anúncios em Vídeo com IA atraentes?

A HeyGen atua como um Criador de Anúncios em Vídeo com IA intuitivo, permitindo que os usuários gerem anúncios em vídeo de alta qualidade a partir de um simples roteiro. Aproveite nossa extensa biblioteca de modelos de anúncios e avatares de IA para agilizar seu processo de criação de anúncios e produzir conteúdo envolvente rapidamente.

A HeyGen pode gerar Criativos de Anúncios diversificados adequados para diferentes plataformas?

Absolutamente. A HeyGen permite que você produza uma ampla gama de Criativos de Anúncios, incluindo tanto anúncios em vídeo quanto anúncios em imagem, com redimensionamento flexível de proporção de aspecto para plataformas como Meta e TikTok. Isso garante que seu UGC gerado por IA e outros criativos mantenham impacto visual onde quer que sejam exibidos.

Quais ativos criativos a HeyGen oferece para aprimorar meus projetos de gerador de anúncios móveis?

A HeyGen fornece um conjunto robusto de ativos criativos, incluindo avatares de IA fotorrealistas, uma biblioteca de mídia abrangente e geração avançada de narração. Esses recursos capacitam você a criar visuais e narrativas únicas para seus projetos de gerador de anúncios móveis, até mesmo simulando sessões de fotos virtuais.

Como a HeyGen garante a Consistência de Marca em todas as minhas campanhas publicitárias?

A HeyGen oferece controles de marca poderosos, permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e avatares de IA consistentes em cada vídeo. Isso garante que todos os seus criativos de anúncios mantenham uma aparência coesa e profissional, reforçando a identidade da sua marca em todas as plataformas.

