Imagine um vídeo de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, mostrando a criação sem esforço de diversos Criativos de Anúncios. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com cortes rápidos entre vários exemplos de anúncios, acompanhado por uma trilha sonora moderna e animada e uma narração clara e entusiasmada. Destaque como é fácil gerar anúncios móveis impressionantes usando o gerador de anúncios móveis com IA, mencionando especificamente o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen para transformar rapidamente ideias em conteúdo envolvente.

Gerar Vídeo