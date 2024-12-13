Gerador de Anúncios Móveis com IA: Crie Anúncios de Alta Conversão Rápido
Transforme sua criação de anúncios com o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro da HeyGen, gerando anúncios em vídeo envolventes que melhoram a otimização de anúncios e ROAS.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo dinâmico de 45 segundos voltado para profissionais de marketing digital e marcas de e-commerce, demonstrando a rapidez e eficiência na produção de anúncios em vídeo de alta qualidade. A estética visual deve ser elegante e profissional, com transições suaves e texto impactante na tela, apoiado por uma narração confiante e autoritária e música instrumental contemporânea. Enfatize as capacidades da HeyGen como Criador de Anúncios em Vídeo com IA, aproveitando a geração de Narração e seu extenso suporte de biblioteca de mídia/estoque para produzir anúncios em vídeo cativantes em minutos.
Crie um vídeo instrutivo de 60 segundos para gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo, ilustrando como criar anúncios autênticos no estilo UGC gerados por IA. A abordagem visual deve ser relacionável e ligeiramente informal, utilizando música de fundo em tendência e uma narração amigável e conversacional. Mostre o recurso de Modelos e cenas prontamente disponíveis da HeyGen para personalização rápida e como Legendas podem ser adicionadas automaticamente para aumentar o engajamento do espectador com seus modelos de anúncios.
Desenvolva um vídeo polido de 30 segundos para gerentes de marca e agências de publicidade, focando em alcançar a Consistência de Marca perfeita em todas as campanhas publicitárias. O estilo visual deve ser limpo e corporativo, com gráficos em movimento elegantes e uma trilha sonora sofisticada, narrada por uma voz autoritária. Demonstre como a HeyGen facilita a criação de anúncios sem interrupções em várias plataformas, destacando a utilidade do redimensionamento e exportação de proporção de aspecto para diferentes dimensões de mídias sociais e usando avatares de IA para representar diversos porta-vozes da marca.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Criação Rápida de Anúncios com IA.
Produza rapidamente anúncios em vídeo de alto desempenho usando IA, acelerando significativamente os tempos de lançamento de suas campanhas.
Anúncios Envolventes para Mídias Sociais.
Crie sem esforço anúncios em vídeo cativantes para mídias sociais e clipes, aumentando o engajamento para suas campanhas móveis.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de Anúncios em Vídeo com IA atraentes?
A HeyGen atua como um Criador de Anúncios em Vídeo com IA intuitivo, permitindo que os usuários gerem anúncios em vídeo de alta qualidade a partir de um simples roteiro. Aproveite nossa extensa biblioteca de modelos de anúncios e avatares de IA para agilizar seu processo de criação de anúncios e produzir conteúdo envolvente rapidamente.
A HeyGen pode gerar Criativos de Anúncios diversificados adequados para diferentes plataformas?
Absolutamente. A HeyGen permite que você produza uma ampla gama de Criativos de Anúncios, incluindo tanto anúncios em vídeo quanto anúncios em imagem, com redimensionamento flexível de proporção de aspecto para plataformas como Meta e TikTok. Isso garante que seu UGC gerado por IA e outros criativos mantenham impacto visual onde quer que sejam exibidos.
Quais ativos criativos a HeyGen oferece para aprimorar meus projetos de gerador de anúncios móveis?
A HeyGen fornece um conjunto robusto de ativos criativos, incluindo avatares de IA fotorrealistas, uma biblioteca de mídia abrangente e geração avançada de narração. Esses recursos capacitam você a criar visuais e narrativas únicas para seus projetos de gerador de anúncios móveis, até mesmo simulando sessões de fotos virtuais.
Como a HeyGen garante a Consistência de Marca em todas as minhas campanhas publicitárias?
A HeyGen oferece controles de marca poderosos, permitindo que você integre seu logotipo, cores da marca e avatares de IA consistentes em cada vídeo. Isso garante que todos os seus criativos de anúncios mantenham uma aparência coesa e profissional, reforçando a identidade da sua marca em todas as plataformas.