Desenvolva um vídeo de treinamento informativo de 60 segundos para usuários existentes e potenciais clientes, mostrando a integração perfeita de um novo recurso de software. O estilo visual deve ser elegante e moderno, apresentando principalmente gravações de tela dinâmicas com demonstrações de UI/UX, possivelmente aprimoradas por um avatar de IA destacando elementos-chave. Use a capacidade de texto para vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para gerar uma narrativa concisa e envolvente, garantindo que pontos críticos sejam destacados com legendas na tela.
Produza um vídeo conciso de 30 segundos lembrando todos os funcionários sobre um protocolo de segurança essencial da empresa. O estilo visual precisa ser direto e altamente envolvente, aproveitando os diversos Modelos e cenas do HeyGen com cores vibrantes e sobreposições de texto mínimas para máximo impacto. Uma narração de IA autoritária, mas tranquilizadora, deve transmitir a mensagem, garantindo compreensão imediata e retenção desta informação vital de treinamento.
Crie um vídeo persuasivo de 50 segundos direcionado a Profissionais de L&D e gerentes de RH, destacando a eficiência e o impacto da microaprendizagem para iniciativas de e-learning. A estética visual deve ser limpa e profissional, incorporando elementos no estilo de infográficos e um avatar de IA autoritário apresentando estatísticas-chave. O áudio deve consistir em uma narração informativa de IA, gerada com expertise, enquanto o resultado final deve ser adequado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção e exportações.
Como Funciona um Gerador de Vídeos de Microtreinamento com IA

Crie vídeos de microaprendizagem envolventes e eficazes para qualquer necessidade de treinamento usando capacidades avançadas de IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole seu conteúdo de treinamento ou digite um novo roteiro diretamente na plataforma. Nossa IA transforma automaticamente seu texto em vídeo em uma narrativa dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para entregar seu conteúdo de microtreinamento. Esses apresentadores realistas aumentam o engajamento e o profissionalismo.
3
Step 3
Adicione Narrações de IA
Gere narrações de IA com som natural a partir do seu roteiro em vários idiomas. Personalize o estilo e o tom da voz para combinar perfeitamente com suas necessidades de treinamento.
4
Step 4
Personalize e Exporte
Personalize seu vídeo com controles de marca, música de fundo e elementos interativos. Exporte seu vídeo de microtreinamento finalizado em alta resolução para uso imediato.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo criativo para microaprendizagem?

O HeyGen capacita os usuários a simplificar a criação de conteúdo criativo para vídeos de microaprendizagem através de sua extensa biblioteca de modelos e opções robustas de personalização. Você pode facilmente adaptar vídeos de treinamento à sua marca, criando conteúdo dinâmico e envolvente com tecnologia de IA sem esforço.

O HeyGen pode gerar avatares de IA realistas e narrações para vídeos de treinamento?

Sim, o HeyGen é especializado em gerar avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade diretamente do seu texto. Esta inovadora capacidade de texto para vídeo permite que você produza vídeos de treinamento profissionais com diversos apresentadores de IA e vozes autênticas.

O que torna o HeyGen uma plataforma de vídeo com IA ideal para Profissionais de L&D?

O HeyGen é uma plataforma de vídeo com IA ideal para Profissionais de L&D devido à sua capacidade de produzir rapidamente vídeos de microaprendizagem envolventes. Ele simplifica a criação de conteúdo eficaz de e-learning, permitindo uma entrega eficiente de treinamento com avatares de IA e modelos prontos para uso.

O HeyGen suporta a produção de vídeos de alta qualidade e multilíngues?

Absolutamente, o HeyGen suporta a produção de vídeos de alta qualidade, incluindo opções para exportações em 4K para garantir excelência visual. Além disso, suas capacidades se estendem à criação de vídeos multilíngues com legendas automáticas, aumentando a acessibilidade e o alcance para seu público global.

