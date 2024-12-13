Crie um vídeo de microaprendizagem envolvente de 45 segundos, projetado para novos funcionários que ingressam em uma empresa de tecnologia dinâmica, apresentando os valores principais. Este vídeo deve apresentar avatares de IA realistas atuando como guias amigáveis em ambientes de escritório modernos e limpos, mantendo um estilo visual animado e profissional. O áudio deve utilizar geração de voz de IA clara para transmitir a mensagem de forma concisa, garantindo um tom acolhedor.

Gerar Vídeo