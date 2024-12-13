Gerador de Vídeos de Microaprendizagem com IA: Aprendizado Rápido e Fácil

Crie lições envolventes e em pequenos blocos com avatares de IA para uma retenção de conhecimento incomparável.

Crie um vídeo de 45 segundos, energético e visualmente atraente, direcionado a Criadores de Cursos, demonstrando como eles podem facilmente produzir vídeos de microaprendizagem envolventes. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com cortes rápidos entre gráficos animados diversos e gravações de tela da interface do HeyGen, acompanhados por uma narração animada e encorajadora. Destaque o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen para mostrar como o conteúdo pode ser transformado em lições em vídeo de forma descomplicada.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo corporativo de 60 segundos, polido e autoritário, projetado para profissionais de L&D que buscam melhorar a retenção de conhecimento em suas organizações usando Vídeos de Treinamento de Microaprendizagem com IA. O estilo visual e de áudio deve ser profissional, apresentando um avatar de IA sofisticado que apresenta estatísticas chave e melhores práticas, com uma narração calma e clara. Este vídeo deve mostrar o recurso avançado de "Avatares de IA" do HeyGen como uma ferramenta poderosa para a entrega consistente e envolvente de informações essenciais.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo educacional dinâmico de 30 segundos, voltado para alunos online ocupados, enfatizando os benefícios de lições em pequenos blocos para uma compreensão rápida. Este vídeo requer um estilo visual vibrante e moderno, com sobreposições de texto em negrito, tipografia cinética e uma trilha sonora de fundo inspiradora e acelerada. Certifique-se de integrar "Legendas" claras para garantir acessibilidade e reforçar as mensagens-chave, demonstrando a capacidade do HeyGen de tornar o aprendizado inclusivo e eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo promocional cativante de 50 segundos para equipes de marketing, ilustrando como um gerador de vídeo com IA pode criar rapidamente conteúdos diversos usando vários modelos de vídeo. O estilo visual deve ser elegante e visualmente rico, apresentando uma montagem rápida de diferentes tipos de cenas e uma narração profissional e amigável. Utilize os extensos "Modelos e cenas" do HeyGen para destacar a versatilidade e a rapidez na criação de conteúdo para campanhas de marketing.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação



Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Microaprendizagem com IA

Transforme seu conteúdo educacional em vídeos de microaprendizagem envolventes e em pequenos blocos com IA, projetados para aumentar a retenção de conhecimento e simplificar o aprendizado online.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de aula ou selecionando um modelo de vídeo para iniciar seu curso de microaprendizagem. Isso aproveita a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para lições em pequenos blocos.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar e Estilo
Selecione um avatar de IA para apresentar seu conteúdo e aplique sua marca com logotipos e cores personalizados. Isso garante que seus vídeos de treinamento sejam envolventes e consistentes com sua plataforma de aprendizado online.
3
Step 3
Gere Narração e Legendas
Gere automaticamente narrações com som natural e legendas precisas para seus vídeos de microaprendizagem. Isso melhora a compreensão e a retenção de conhecimento para alunos diversos.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Microaprendizagem
Finalize seus vídeos profissionais em qualidade 4K e exporte-os em vários formatos de proporção para fácil compartilhamento ou integração com LMS, garantindo um aprendizado online acessível.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique a Educação em Saúde

.

Transforme informações médicas complexas em vídeos de microaprendizagem com IA facilmente digeríveis, tornando a educação em saúde mais acessível e eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de conteúdo de vídeo de microaprendizagem com IA?

O HeyGen funciona como um poderoso gerador de vídeos de microaprendizagem com IA, transformando texto em lições dinâmicas e em pequenos blocos de forma eficiente. Nossa plataforma utiliza tecnologia avançada de geração de vídeos com IA para criar vídeos de microaprendizagem envolventes, simplificando todo o processo de produção de vídeo.

Quais são os principais benefícios de usar o HeyGen para desenvolver cursos de microaprendizagem?

O HeyGen capacita Criadores de Cursos a alcançar uma retenção de conhecimento superior por meio de Vídeos de Treinamento de Microaprendizagem Interativos com IA. Ao utilizar o HeyGen, você pode produzir conteúdo de aprendizado online de alta qualidade que mantém os alunos engajados e informados com vídeos de treinamento profissionais.

O gerador de vídeos com IA do HeyGen pode personalizar experiências de microaprendizagem para públicos diversos?

Sim, o gerador de vídeos com IA do HeyGen oferece amplas opções de personalização, incluindo avatares de IA realistas e suporte multilíngue robusto. Os usuários podem utilizar vários modelos de vídeo e alcançar vídeos em qualidade 4K, garantindo uma experiência de microaprendizagem personalizada e eficaz para qualquer público.

É fácil produzir Vídeos de Treinamento de Microaprendizagem com IA envolventes com o HeyGen?

O HeyGen torna a criação de Vídeos de Treinamento de Microaprendizagem com IA envolventes incrivelmente simples, mesmo para vídeos de treinamento complexos. Nosso recurso intuitivo de texto para vídeo, juntamente com a geração avançada de narração e capacidades de integração perfeita com LMS, permite uma rápida criação e distribuição de conteúdo.

