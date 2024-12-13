Gerador de Vídeo de Marketplace de IA para Criação Rápida de Vídeos

Transforme rapidamente suas ideias em visuais atraentes. Nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro capacita a criação de conteúdo sem esforço com saída de vídeo de alta qualidade.

Gere um vídeo promocional de 90 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como um gerador de vídeo de marketplace de IA simplifica os esforços de marketing. O estilo visual deve ser brilhante e otimista, com uma narração amigável e profissional explicando os passos. Utilize o recurso 'Texto para vídeo a partir de roteiro' para transformar facilmente conteúdo escrito em visuais de marketing atraentes.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Crie um vídeo explicativo de 2 minutos voltado para treinadores corporativos, demonstrando o poder da tecnologia de geração de avatares de IA para e-learning. O estilo visual e de áudio deve ser claro, conciso e educativo, com um avatar de IA envolvente entregando a lição. Destaque como 'Avatares de IA' e 'Geração de narração' permitem conteúdo de treinamento personalizado e eficiente.
Produza um vídeo de campanha dinâmica de 60 segundos para mídias sociais para profissionais de marketing digital, enfatizando a rápida criação de conteúdo com vídeo de IA generativa. A estética visual deve ser moderna e energética, usando música em tendência e texto na tela. Aproveite 'Modelos e cenas' para um design rápido e incorpore 'Legendas' para máximo engajamento em todas as plataformas.
Desenvolva um vídeo de apresentação de 1 minuto para criadores de conteúdo globais, ilustrando a capacidade da plataforma para saída de vídeo de alta qualidade e personalização para públicos diversos. O vídeo deve ter um apelo visual sofisticado e internacional com um tom de áudio neutro e profissional. Demonstre a integração perfeita de 'Biblioteca de mídia/suporte de estoque' e 'Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto' para distribuição global personalizada.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Marketplace de IA

Transforme suas ideias em vídeos impressionantes sem esforço com IA, simplificando a criação de conteúdo do roteiro à tela em apenas alguns passos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece digitando ou colando seu roteiro. Nosso gerador de texto para vídeo converterá seu texto em palavras faladas, formando a base narrativa para seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua marca ou mensagem. Alternativamente, selecione um modelo pré-desenhado para definir o cenário e o estilo do seu vídeo.
3
Step 3
Adicione Melhorias
Personalize ainda mais seu vídeo adicionando narrações de IA, música de fundo e ajustando elementos visuais. Utilize opções de personalização para alinhar com a estética da sua marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez satisfeito, exporte seu vídeo de alta qualidade em várias proporções adequadas para diferentes plataformas. Compartilhe seu novo conteúdo nos canais desejados com facilidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Apresente Histórias de Sucesso de Clientes

Transforme depoimentos de clientes em vídeos de IA envolventes que constroem confiança e demonstram o valor dos produtos ou serviços em sua plataforma.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de IA?

HeyGen é um poderoso gerador de vídeos de IA que permite aos usuários criar vídeos de alta qualidade a partir de simples comandos de texto. Nossa plataforma utiliza avatares de IA avançados e geração de vídeo a partir de roteiros, simplificando significativamente seu processo de criação de conteúdo.

Quais opções de personalização estão disponíveis para a saída de vídeo de IA do HeyGen?

HeyGen oferece ampla personalização para sua saída de vídeo de IA, incluindo controles de branding para logotipos e cores, suporte multilíngue e várias ferramentas de edição de vídeo. Você também pode gerar narrações de IA realistas e ajustar proporções para diversas plataformas, garantindo sempre uma saída de vídeo profissional e de alta qualidade.

O HeyGen pode gerar avatares de IA e narrações realistas?

Absolutamente, o HeyGen se destaca como um gerador de avatares de IA, criando apresentadores digitais realistas para seus vídeos. Combinado com nossas capacidades avançadas de geração de narração, você pode produzir conteúdo envolvente com áudio e visuais sincronizados, aprimorando a saída de vídeo de alta qualidade.

Com que rapidez posso produzir vídeos de marketing com os modelos do HeyGen?

HeyGen capacita a rápida criação de conteúdo para vídeos de marketing e explicativos através de sua extensa biblioteca de modelos e cenas personalizáveis. Isso permite que você gere vídeos de forma eficiente a partir de comandos de texto adaptados para mídias sociais e várias plataformas, acelerando seu pipeline de conteúdo.

