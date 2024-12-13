Criador de Vídeos de Listagem de Marketplace por AI: Aumente suas Vendas de E-commerce

Gere vídeos de listagem cativantes em minutos com modelos personalizáveis.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo energético de 45 segundos para vendedores de marketplaces online e profissionais de marketing digital, mostrando como criar rapidamente múltiplos "vídeos de listagem". Utilize um estilo visual dinâmico com cortes rápidos entre vários exemplos de produtos e uma trilha sonora energética de fundo. Este vídeo deve enfatizar o HeyGen como um "criador de vídeos de listagem de marketplace por AI", demonstrando o poder dos "avatares de AI" para apresentar produtos de forma envolvente e a eficiência de usar "Modelos e cenas" para criação em lote.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de 60 segundos voltado para empreendedores e agências criativas que buscam transformar imagens estáticas. O estilo visual deve ser transformador, com transições suaves e animações cativantes, acompanhado por uma trilha sonora de fundo motivadora e livre de royalties. Ilustre o poder do HeyGen como um "gerador de vídeo a partir de imagem por AI", transformando fotos comuns em "vídeos dinâmicos" ao aproveitar o extenso "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" e "Legendas/legendas geradas automaticamente" para contar uma história de produto envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 15 segundos direcionado a gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo que buscam soluções de marketing eficientes. O vídeo deve adotar um estilo visual rápido e moderno com cores vibrantes e texto chamativo na tela, acompanhado por trechos de áudio curtos e modernos. Destaque o HeyGen como um "criador de vídeos de marketing por AI", demonstrando como "Modelos e cenas" combinados com "Redimensionamento e exportação de proporção de aspecto" permitem uma rápida adaptação para várias plataformas de mídias sociais, aprimorando campanhas de "mídias sociais".
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Listagem de Marketplace por AI

Crie rapidamente vídeos de listagem dinâmicos e de alta qualidade com ferramentas alimentadas por AI, projetadas para atrair mais compradores e mostrar seus produtos de forma eficaz.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Escolha entre uma variedade de modelos e cenas personalizáveis projetados para listagens de marketplace, fornecendo um ponto de partida profissional para seus vídeos de produto.
2
Step 2
Personalize Seu Conteúdo
Enriqueça seu vídeo com imagens de produtos e clipes de vídeo aproveitando o suporte de biblioteca de mídia/estoque, garantindo que sua listagem represente com precisão suas ofertas.
3
Step 3
Gere Narração
Crie áudio envolvente para seu vídeo usando nosso recurso de geração de narração, fornecendo descrições de produtos claras e atraentes.
4
Step 4
Exporte e Otimize
Finalize sua criação utilizando o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, garantindo que seu vídeo de listagem de alta qualidade esteja perfeitamente otimizado para várias plataformas de marketplace.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Demonstrações de Produtos e Depoimentos

Crie vídeos de AI atraentes para demonstrações de produtos, destaques de recursos ou depoimentos de clientes, construindo confiança e aprimorando sua presença no marketplace.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a geração de vídeos por AI para marketing?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de marketing por AI de forma fácil, aproveitando roteiros gerados por AI e uma vasta biblioteca de modelos personalizáveis. Isso permite a criação de vídeos dinâmicos que cativam o público sem a necessidade de experiência extensa em edição.

Posso usar avatares de AI para melhorar meus vídeos de listagem?

Sim, o HeyGen oferece uma seleção de avatares de AI realistas que podem dar vida aos seus vídeos de listagem, oferecendo um toque pessoal. Você pode personalizar a aparência e a voz deles para alinhar perfeitamente com a mensagem da sua marca.

Quais ferramentas criativas o HeyGen oferece para converter imagens em vídeos dinâmicos?

O HeyGen transforma imagens estáticas em vídeos envolventes usando AI avançada, perfeito para demonstrações de produtos ou tours de vídeo cativantes. Utilize recursos como efeitos de zoom estilo Ken-burns e movimento de perspectiva avançado para criar vídeos cinematográficos imersivos.

Como o HeyGen pode me ajudar a criar conteúdo de vídeo único e envolvente rapidamente?

O HeyGen simplifica a criação de conteúdo criativo com uma interface de edição fácil de usar e uma riqueza de modelos personalizáveis. Isso permite uma produção rápida de vídeos, permitindo que você gere vídeos dinâmicos para várias plataformas de forma eficiente.

