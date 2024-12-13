Gerador de Vídeos de Listagem no Marketplace de IA: Aumente Suas Vendas

Gere vídeos envolventes de listagem de produtos instantaneamente usando nosso recurso de texto-para-vídeo, aumentando o engajamento e as conversões para sua loja de e-commerce.

460/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo tutorial de 45 segundos, profissional mas amigável, para pequenos empresários, demonstrando a facilidade de criar vídeos envolventes para redes sociais. O estilo visual deve ser limpo e claro, com sobreposições de texto na tela geradas por legendas e uma narração calorosa. Enfatize o uso dos templates e cenas do HeyGen para criar rapidamente conteúdo de alta qualidade sem necessidade de habilidades prévias de edição de vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo instrucional dinâmico de 60 segundos voltado para equipes de marketing, ilustrando como escalar a produção de conteúdo em vídeo através da automação de vídeo. O estilo visual deve ser moderno e acelerado, incorporando diversos avatares de IA apresentando diferentes características ou benefícios do produto, apoiados por uma narração clara. Destaque a eficiência de usar os avatares de IA do HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque para manter a consistência da marca em várias campanhas.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo introdutório encorajador de 30 segundos para novos empreendedores online, especialmente vendedores de e-commerce, que precisam impulsionar suas listagens de produtos. O estilo visual deve ser direto e convidativo, demonstrando um processo passo a passo com uma voz amigável. Foque em como os recursos de texto-para-vídeo do HeyGen e redimensionamento e exportação de proporção de aspecto permitem a criação sem esforço de anúncios de vídeo cativantes para vários marketplaces, simplificando todo o processo de criação de conteúdo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Listagem no Marketplace de IA

Transforme descrições de produtos em vídeos de listagem envolventes para qualquer marketplace, aumentando suas vendas e simplificando a criação de conteúdo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo a descrição do seu produto ou texto de marketing. Nossa plataforma usa tecnologia de texto-para-vídeo para converter seu texto em um roteiro de vídeo dinâmico.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para representar sua marca e narrar as características do seu produto com expressões envolventes.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Personalize seu vídeo com o logotipo, cores e fontes da sua marca usando nossos controles intuitivos de marca para manter a consistência.
4
Step 4
Exporte para Qualquer Marketplace
Gere seu vídeo de produto de alta qualidade, otimizado para upload sem complicações em qualquer marketplace de e-commerce com redimensionamento de proporção de aspecto personalizável.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Depoimentos de Clientes Cativantes

.

Construa confiança do comprador transformando depoimentos de clientes em vídeos cativantes gerados por IA para suas listagens no marketplace.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para listagens de produtos?

O HeyGen utiliza seu avançado gerador de vídeos de IA para transformar roteiros de texto em vídeos envolventes de listagem de produtos. Os usuários podem selecionar entre vários avatares de IA e narrações, tornando a produção de conteúdo criativo sem esforço, mesmo sem habilidades prévias de edição de vídeo.

Posso personalizar os vídeos criados com o HeyGen para combinar com minha marca?

Absolutamente! O HeyGen oferece amplo controle criativo, permitindo que você use controles de marca para logotipos e cores, e integre sua própria mídia. Você também pode utilizar diversos templates de vídeo e acessar filmagens de estoque para garantir que seus vídeos gerados por IA se alinhem perfeitamente com a identidade da sua marca.

O que torna o HeyGen ideal para gerar vídeos de listagem no marketplace de IA?

O HeyGen é especificamente projetado como um gerador de vídeos de listagem no marketplace de IA, permitindo que vendedores de e-commerce criem listagens de produtos de alta conversão sem esforço. Seus recursos garantem que seus vídeos sejam otimizados para várias plataformas, ajudando você a aumentar as vendas e melhorar a criação de conteúdo.

O HeyGen suporta múltiplos idiomas e opções de exportação para vídeos de IA?

Sim, o HeyGen suporta narrações em vários idiomas e oferece legendas para ampliar seu alcance. Você também pode ajustar facilmente as proporções e exportar seus vídeos de IA em vários formatos, garantindo que seu conteúdo criativo esteja pronto para qualquer plataforma.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo