Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional de 1 minuto destinado a criadores de conteúdo e profissionais de marketing, demonstrando como transformar conteúdo escrito em vídeos de marketing atraentes. Com um estilo visual claro e informativo e uma narração profissional, este vídeo deve enfatizar o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro", ilustrando como roteiros gerados automaticamente e um editor de arrastar e soltar capacitam os usuários a gerar vídeos rapidamente a partir de texto, simplificando seu fluxo de criação de vídeos.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo promocional de 45 segundos voltado para agências de marketing e equipes de comunicação corporativa, destacando a consistência de marca simplificada em todo o conteúdo de vídeo. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, corporativo e envolvente, com uma narração autoritária. Mostre a extensa biblioteca de "Modelos e cenas" da HeyGen, enfatizando como os modelos de marca e os recursos de colaboração em equipe facilitam a personalização e o lançamento rápido de vídeos de alta qualidade e alinhados à marca.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de treinamento abrangente de 90 segundos para clientes empresariais e marcas globais, ilustrando capacidades avançadas de localização. Empregue um estilo visual polido e sofisticado com uma narração multilíngue e exibição de texto dinâmica. Foque em como os recursos de "Geração de narração" e "Legendas/captions" dentro do editor de vídeo com IA da HeyGen permitem a reutilização perfeita de vídeos em diversos mercados, garantindo vídeos personalizados e amplo alcance para campanhas globais.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Marketing com IA

Desbloqueie o poder da IA para produzir facilmente vídeos de marketing cativantes que ressoam com seu público e impulsionam o engajamento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Gere um roteiro de vídeo atraente usando IA ou cole o seu próprio. A capacidade de 'Texto para vídeo a partir de roteiro' da nossa plataforma converte instantaneamente seu texto em uma base de vídeo dinâmica.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de 'avatares de IA' realistas para apresentar sua mensagem. Esses personagens personalizáveis aprimoram sua narrativa visual e conectam-se efetivamente com seu público.
3
Step 3
Aplique Seu Branding
Reforce sua identidade utilizando 'Controles de branding (logotipo, cores)' para integrar seus ativos visuais. Isso garante que cada vídeo de marketing esteja alinhado perfeitamente com a estética da sua marca.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo profissional com 'Redimensionamento de proporção e exportações'. Entregue seu conteúdo de forma perfeita, otimizado para diversas plataformas para escalar a entrega de vídeos de forma eficaz.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente com Vídeos de IA

Desenvolva vídeos de IA atraentes que compartilhem efetivamente depoimentos de clientes, construindo confiança e destacando o valor da sua marca.

Perguntas Frequentes

Como o criador de vídeos com IA da HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos?

O criador de vídeos com IA da HeyGen simplifica a criação de vídeos ao permitir que os usuários gerem vídeos profissionais a partir de roteiros de texto, aproveitando ferramentas avançadas com tecnologia de IA. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar e os roteiros gerados automaticamente permitem uma produção eficiente sem exigir conhecimento técnico extenso.

Quais opções de personalização estão disponíveis para avatares de IA e branding de vídeo na HeyGen?

A HeyGen oferece ampla personalização para avatares de IA e branding, permitindo que você selecione entre diversas opções e aplique as cores e logotipos da sua marca. Isso garante que seus vídeos profissionais mantenham uma identidade visual consistente através de modelos de marca em todas as plataformas.

A HeyGen suporta fluxos de trabalho colaborativos para produção de vídeos de marketing?

Sim, a HeyGen é projetada para facilitar a colaboração em equipe sem complicações, tornando-se uma ferramenta com IA pronta para empresas na produção de vídeos de marketing. As equipes podem trabalhar juntas de forma eficiente em projetos, garantindo controle de marca e mensagens consistentes em todo o conteúdo de marketing.

A HeyGen pode gerar vídeos com conteúdo localizado e narrações para públicos globais?

Absolutamente, a HeyGen se destaca na geração de conteúdo de vídeo localizado ao suportar narrações em mais de 140 idiomas, juntamente com legendas e captions automatizadas. Essa capacidade permite que as empresas criem vídeos personalizados que ressoam com diversos públicos globais.

