O HeyGen melhora as campanhas de marketing com IA funcionando como um gerador eficiente de vídeos de campanha de marketing com IA. Ele permite a criação rápida de conteúdo, possibilitando que os usuários produzam inúmeros anúncios de vídeo com avatares de IA e até integrem links de produtos, tudo projetado para melhorar o engajamento em vários canais.