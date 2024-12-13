Gerador de Vídeos de Campanha de Marketing com IA para Anúncios Impressionantes

Transforme suas ideias em anúncios de vídeo cativantes. Aproveite o Texto para Vídeo a partir de um roteiro para criar instantaneamente campanhas de alto impacto e custo-benefício para todos os seus esforços de marketing.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para agências de marketing e profissionais de marketing freelance, projete um vídeo profissional e sofisticado de 45 segundos que ilustre o poder de um criador de anúncios em vídeo com IA para campanhas de clientes. O áudio deve apresentar música de fundo inspiradora com um narrador confiante, enquanto os visuais apresentam transições elegantes entre vários modelos e cenas personalizáveis. Mostre como a robusta geração de narração do HeyGen garante mensagens de marca de alta qualidade em todos os projetos.
Prompt de Exemplo 2
Este prompt de 60 segundos é voltado para gerentes de mídias sociais e criadores de conteúdo, apresentando uma demonstração rápida e visualmente rica da criação de vídeos com IA para diversas plataformas. Utilize sons em tendência e cenas diversas para manter o engajamento, destacando a capacidade do HeyGen de incorporar avatares de IA com sincronização labial perfeita e gerar automaticamente legendas. O vídeo também deve demonstrar redimensionamento de proporção e exportações eficientes para compartilhamento sem problemas entre plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Empresas de e-commerce e profissionais de marketing de produtos vão apreciar este prompt polido e elegante de 30 segundos, que foca na criação rápida de anúncios com IA para lançamentos de produtos e promoções. O vídeo deve apresentar uma narração persuasiva e profissional e visuais nítidos, demonstrando como os usuários podem transformar descrições de produtos em anúncios de vídeo atraentes. Enfatize a facilidade de utilizar texto para vídeo a partir de um roteiro e integrar visuais de alta qualidade da extensa biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para criar campanhas impactantes.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Campanha de Marketing com IA

Transforme sua estratégia de marketing criando facilmente campanhas de vídeo profissionais e envolventes com IA que capturam a atenção e geram resultados.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece criando ou importando seu roteiro, que será transformado em conteúdo de vídeo cativante para suas campanhas de marketing com IA. Aproveite o poder do Texto para Vídeo a partir de um roteiro para criar anúncios com IA.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Cena
Escolha entre uma variedade de avatares de IA e cenas profissionais que combinam perfeitamente com a mensagem da sua marca. Nossa tecnologia de avatares de IA dá vida à sua campanha com um Avatar de IA realista.
3
Step 3
Personalize Seu Anúncio de Vídeo
Enriqueça seu vídeo com controles de Branding (logo, cores), adicionando seu logo, cores da marca e música de fundo. Ajuste seus anúncios de vídeo para garantir que eles se alinhem perfeitamente com seus esforços de marketing.
4
Step 4
Gere e Exporte
Com seus elementos criativos no lugar, gere seu vídeo de alta qualidade. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações para baixar a saída do seu gerador de vídeo com IA em vários formatos para todas as suas plataformas de mídia social.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos Dinâmicos de Sucesso do Cliente

Crie vídeos com IA atraentes para destacar histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e credibilidade para seus esforços de marketing.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos com IA para campanhas de marketing?

O HeyGen é um avançado gerador de vídeos com IA que simplifica todo o processo de criação de vídeos com IA, permitindo que os usuários transformem roteiros em anúncios de vídeo envolventes com modelos personalizáveis e avatares de IA realistas, impulsionando significativamente os esforços de marketing.

O HeyGen pode criar Atores de IA realistas para meus anúncios de vídeo?

Sim, o HeyGen oferece uma ampla seleção de Atores de IA realistas e Avatares de IA, permitindo que você produza anúncios de vídeo atraentes e conteúdo de marketing diversificado sem a necessidade de filmagens ou elenco tradicionais, tornando suas campanhas mais dinâmicas.

Quais benefícios o HeyGen oferece para a criação de anúncios de vídeo?

O HeyGen serve como um poderoso criador de anúncios de vídeo com IA, oferecendo uma maneira econômica e eficiente de gerar anúncios de vídeo de alta qualidade. Seus recursos, incluindo modelos personalizáveis e um editor de vídeo com IA, simplificam a produção de conteúdo para mídias sociais e outras plataformas.

Como o HeyGen pode melhorar minhas campanhas de marketing com IA?

O HeyGen melhora as campanhas de marketing com IA funcionando como um gerador eficiente de vídeos de campanha de marketing com IA. Ele permite a criação rápida de conteúdo, possibilitando que os usuários produzam inúmeros anúncios de vídeo com avatares de IA e até integrem links de produtos, tudo projetado para melhorar o engajamento em vários canais.

