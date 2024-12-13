Imagine um vídeo dinâmico de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e gerentes de marketing, mostrando como um gerador de campanhas de marketing com IA simplifica seus esforços. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com uma narração animada e confiante, demonstrando como o recurso de texto para vídeo do HeyGen pode transformar facilmente suas ideias de campanha em conteúdo envolvente, ajudando-os a alcançar precisamente seu público-alvo.

Gerar Vídeo