Impulsione o Treinamento com o Gerador de Vídeos de Treinamento em Manufatura com IA

Ofereça uma integração de funcionários impactante e amplie o aprendizado com avatares de IA realistas.

399/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo dinâmico de 45 segundos especificamente para equipes de Aprendizado e Desenvolvimento, mostrando a eficiência do uso de texto para vídeo a partir de um roteiro para transformar documentação complexa em conteúdo de fácil compreensão. O estilo visual deve ser elegante e moderno, utilizando uma rica biblioteca de mídia/estoque para ilustrar conceitos, tudo entregue com um estilo de áudio informativo e entusiástico, criando vídeos verdadeiramente envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional conciso de 30 segundos direcionado a supervisores e operadores de chão de fábrica, demonstrando uma nova máquina. Este vídeo deve adotar um estilo visual nítido e passo a passo com legendas proeminentes para clareza, aproveitando modelos e cenas pré-desenhados para produção rápida, tornando-o um vídeo de treinamento eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de mídia social atraente de 15 segundos voltado para equipes de marketing na manufatura global, destacando inovações de produtos. O estilo visual e de áudio deve ser vibrante e acelerado, otimizado com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas, demonstrando como um gerador de vídeo de IA pode criar rapidamente conteúdo de alto impacto para ampla divulgação.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Treinamento em Manufatura com IA

Transforme seu treinamento em manufatura com IA. Crie vídeos profissionais e envolventes de forma rápida e eficiente para aprimorar sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo ou colando seu roteiro de treinamento para transformar texto em vídeo usando as poderosas capacidades de IA do HeyGen.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para atuar como seu apresentador, tornando seu conteúdo envolvente e relacionável para a integração de funcionários.
3
Step 3
Adicione Voz e Marca
Integre narrações de alta qualidade, disponíveis em mais de 140 idiomas, para narrar claramente seu conteúdo de treinamento em manufatura.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo de Treinamento
Finalize seu vídeo, redimensione-o para qualquer plataforma e exporte seu conteúdo de treinamento profissional e envolvente de forma contínua.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Processos Complexos de Manufatura

.

Desmembre operações de máquinas complexas ou protocolos de segurança em vídeos claros e concisos gerados por IA, aprimorando a compreensão para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode me ajudar a criar vídeos envolventes com IA?

O HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos envolventes sem esforço, aproveitando Avatares de IA e um robusto motor de IA de texto para vídeo. Você pode transformar seu roteiro em um vídeo dinâmico com narrações de alta qualidade em minutos.

Que tipo de vídeos de treinamento posso fazer com o HeyGen?

O HeyGen é ideal para gerar diversos vídeos de treinamento, incluindo integração de funcionários e conteúdo instrucional. Utilize modelos pré-desenhados e Avatares de IA para agilizar seu processo de produção.

O HeyGen suporta múltiplos idiomas para criação de vídeos?

Sim, o HeyGen suporta a criação de vídeos em mais de 140 idiomas, garantindo que seu conteúdo alcance um público global. Nosso gerador de voz de IA fornece narrações de alta qualidade para diversas necessidades linguísticas.

Com que rapidez posso transformar um roteiro em vídeo usando o HeyGen?

Com a eficiente IA de texto para vídeo do HeyGen, você pode rapidamente transformar seu roteiro em um vídeo profissional. Basta inserir seu texto e escolher entre vários Avatares de IA para produzir seu conteúdo final em minutos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo