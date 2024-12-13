Os avatares de IA realistas da HeyGen são centrais para a criação de vídeos de qualidade profissional, proporcionando uma presença profissional e consistente na tela. Esses avatares de IA podem entregar seu roteiro com expressões e gestos naturais, tornando sua geração de vídeo por IA mais pessoal e envolvente. Eles melhoram o profissionalismo geral e o impacto de seus vídeos de marketing ou simulações de treinamento.