Imagine um vídeo animado de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e empreendedores de eCommerce. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, exibindo várias imagens de estilo de vida impressionantes criadas sem esforço, acompanhadas por uma narração amigável e clara. Este vídeo demonstrará como o recurso "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen e os diversos "Modelos e cenas" permitem que os usuários economizem tempo gerando fotos de produtos de alta qualidade para campanhas em redes sociais sem sessões de fotos caras.

