Gerador de Aulas de IA: Crie Aulas Envolventes

Educadores economizam tempo criando rapidamente aulas e atividades personalizadas, aprimoradas por conteúdo de vídeo dinâmico do recurso de texto para vídeo do HeyGen.

Imagine um vídeo de 45 segundos, vibrante e otimista, direcionado a professores ocupados do ensino fundamental e médio. Um avatar de IA entusiasmado, usando uma narração amigável, demonstra como um gerador de aulas de IA pode economizar horas, transformando temas complexos em conteúdo envolvente sem esforço. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, mostrando salas de aula diversas onde os professores podem se concentrar na interação com os alunos em vez de no planejamento.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Este vídeo de 60 segundos, voltado para educadores inovadores, deve ser dinâmico e criativo, ilustrando o poder de uma IA para criar aulas e atividades que cativam os alunos. Através de uma série de cortes rápidos mostrando salas de aula interativas e aprendizado personalizado, o vídeo destaca a personalização para objetivos de aprendizagem específicos. Utilizando os diversos modelos e cenas do HeyGen e o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro, os visuais serão inspiradores, acompanhados por uma trilha sonora energética e contemporânea.
Prompt de Exemplo 2
Imagine um vídeo de 30 segundos projetado para educadores que buscam fluxos de trabalho simplificados, especialmente aqueles novos em tecnologia educacional. Uma narrativa visual clara e passo a passo, apoiada por legendas precisas, demonstra como um gerador de planos de aula de IA simplifica a criação de aulas. O estilo visual limpo e direto tranquiliza os espectadores, mostrando como eles podem facilmente exportar para PowerPoint, transformando ideias em apresentações polidas com mínimo esforço, aprimoradas pelo suporte profissional de estoque da biblioteca de mídia do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Para administradores escolares e coordenadores de currículo, crie um vídeo profissional de 45 segundos. Um avatar de IA autoritário explica como as ferramentas de IA generativa garantem um forte alinhamento curricular e ajudam a alcançar metas instrucionais em todos os departamentos. O estilo visual e de áudio deve ser sofisticado e inspirador, apresentando infográficos claros e transições suaves. A capacidade de redimensionamento de proporção e exportação do HeyGen será sutilmente exibida, demonstrando como o conteúdo gerado se adapta perfeitamente a várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Aulas de IA

Simplifique seu planejamento de aulas com nossa ferramenta alimentada por IA, projetada para ajudar educadores a criar rapidamente materiais e atividades de aprendizagem personalizadas.

1
Step 1
Crie Seu Prompt de Aula
Comece inserindo seu assunto, nível de ensino e "objetivos de aprendizagem" específicos para guiar a IA na geração de conteúdo relevante.
2
Step 2
Crie Seu Conteúdo de Aula
O "gerador de aulas de IA" processa seu prompt para produzir instantaneamente um rascunho de plano de aula abrangente, completo com atividades sugeridas.
3
Step 3
Escolha Suas Personalizações
Revise o conteúdo gerado e "escolha" entre várias sugestões de "edição de IA" ou ajuste manualmente os elementos para alinhar perfeitamente com seus objetivos de ensino.
4
Step 4
Exporte para Uso em Sala de Aula
Baixe seu plano de aula completo em vários formatos, como "exportar para PowerPoint" ou PDF, pronto para implementação imediata em sua sala de aula.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Assuntos Complexos para Compreensão Clara

.

Utilize vídeo de IA para esclarecer conceitos intrincados gerados por um gerador de planos de aula de IA, tornando assuntos desafiadores acessíveis e envolventes para os alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode apoiar educadores que procuram um gerador de aulas de IA?

Embora o HeyGen não gere planos de aula completos, ele capacita os educadores a transformar conteúdo estático em aulas de vídeo dinâmicas. Os professores podem usar os avatares de IA do HeyGen e as capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro para criar materiais de aprendizagem envolventes que reforçam os objetivos de aprendizagem dos alunos, economizando tempo na criação de conteúdo.

Quais capacidades de vídeo o HeyGen oferece para criar materiais de aprendizagem envolventes?

O HeyGen oferece recursos robustos de criação de vídeo, incluindo uma variedade de avatares de IA e modelos e cenas personalizáveis, permitindo que os educadores criem aulas e atividades com facilidade. Os usuários podem aproveitar a biblioteca de mídia do HeyGen e os controles de branding para garantir o alinhamento curricular e oferecer educação de alta qualidade adaptada para os alunos.

O HeyGen pode ajudar os professores a economizar tempo no processo de planejamento de aulas?

Absolutamente. O HeyGen simplifica significativamente a criação de conteúdo, ajudando os professores a economizar tempo no processo de planejamento de aulas ao automatizar a produção de vídeos. Com o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro e geração de narração, os educadores podem rapidamente desenvolver materiais instrucionais que se alinham com seus objetivos instrucionais, liberando-os para se concentrar mais no ensino.

A IA do HeyGen oferece recursos específicos para envolver os alunos nas aulas?

Sim, a plataforma alimentada por IA do HeyGen oferece vários recursos projetados para cativar os alunos e melhorar o aprendizado. Os educadores podem utilizar avatares de IA realistas, legendas dinâmicas e cenas envolventes para criar aulas interativas que atendam a diversos estilos de aprendizagem e melhorem a compreensão geral dos alunos sobre os objetivos de aprendizagem.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo