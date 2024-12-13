Absolutamente. O HeyGen simplifica significativamente a criação de conteúdo, ajudando os professores a economizar tempo no processo de planejamento de aulas ao automatizar a produção de vídeos. Com o recurso de texto para vídeo a partir de roteiro e geração de narração, os educadores podem rapidamente desenvolver materiais instrucionais que se alinham com seus objetivos instrucionais, liberando-os para se concentrar mais no ensino.