Sim, o HeyGen permite que você incorpore elementos de sua extensa biblioteca de mídia ou seu próprio suporte de estoque em seus vídeos. Com redimensionamento flexível de proporção de aspecto e várias opções de exportação, seu conteúdo de vídeo pode ser facilmente adaptado para múltiplas plataformas de aprendizado, incluindo integração com um LMS ou para educação de clientes.