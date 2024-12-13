Gerador de Aprendizado por IA: Crie Cursos Envolventes Rápido

Desenvolva cursos online interativos e aumente o engajamento com conteúdo impulsionado por IA e integração dinâmica do Gerador de Vídeo por IA.

Imagine construir mini-cursos envolventes que cativam seu público sem esforço. Este vídeo de 45 segundos, direcionado a empreendedores ocupados e criadores de conteúdo online, deve apresentar um estilo visual dinâmico com transições rápidas e uma narração energética e inspiradora, demonstrando como um gerador de aprendizado por IA capacita o desenvolvimento rápido de conteúdo. Mostre o processo contínuo de transformar ideias em lições de vídeo envolventes usando o recurso de texto para vídeo do HeyGen, enfatizando velocidade e criatividade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para treinadores corporativos e educadores que buscam modernizar seu currículo, este vídeo de 60 segundos exige uma estética visual profissional e elegante, acompanhada por uma narração informativa e confiante. Ilustre como um gerador de aprendizado por IA pode transformar material seco em cursos interativos, destacando a capacidade da plataforma de criar experiências de aprendizado envolventes. O vídeo deve mostrar os avatares de IA do HeyGen dando vida ao conteúdo educacional, garantindo um toque personalizado.
Prompt de Exemplo 2
Este vídeo de 30 segundos visa ressoar com especialistas em assuntos e proprietários de pequenas empresas, enfatizando como simplificar conceitos complexos em módulos de microaprendizado digeríveis. Empregue um estilo visual limpo e minimalista com infográficos claros e uma narração amigável e encorajadora, explicando a eficiência de um gerador de aprendizado por IA na simplificação da criação de conteúdo educacional. Demonstre a facilidade de produzir narrações de áudio de alta qualidade para essas lições concisas através da geração de narração do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Inspire criadores de cursos online e equipes de marketing com um vídeo de 50 segundos que revela o potencial criativo de um gerador de aprendizado por IA para desenvolver conteúdo educacional cativante. Adote um estilo visual cinematográfico e aspiracional, mostrando ambientes de aprendizado diversos, acompanhado por uma narração motivacional e música inspiradora. Destaque como a plataforma auxilia na criação de questionários interativos e avaliações, integrando perfeitamente as legendas do HeyGen para melhorar a acessibilidade e o engajamento de um público mais amplo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Aprendizado por IA

Transforme seu conhecimento em cursos online envolventes com nossa plataforma impulsionada por IA, projetada para criação e entrega contínuas.

1
Step 1
Crie Seu Curso com IA
Aproveite o gerador de aprendizado por IA para rapidamente delinear e elaborar o conteúdo do seu curso. Basta inserir seu tópico, e a plataforma ajudará a estruturar lições envolventes.
2
Step 2
Adicione Elementos Interativos Envolventes
Melhore sua experiência de aprendizado integrando facilmente questionários e cursos interativos. Projete avaliações e atividades para aumentar o engajamento e a retenção dos alunos.
3
Step 3
Gere Lições de Vídeo Profissionais
Utilize o Gerador de Vídeo por IA integrado para produzir conteúdo de vídeo de alta qualidade a partir de seus roteiros. Selecione avatares de IA e narrações para criar lições dinâmicas e personalizadas.
4
Step 4
Exporte e Implante Seu Curso
Exporte seu curso completo como um pacote SCORM para integração contínua com qualquer Sistema de Gestão de Aprendizado (LMS). Acompanhe o progresso e o engajamento dos alunos com análises integradas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o Engajamento dos Alunos

.

Utilize vídeos impulsionados por IA para cativar os alunos, promovendo maior participação e garantindo a retenção de conhecimento em todos os programas de treinamento.

background image

Perguntas Frequentes

Como o Gerador de Vídeo por IA do HeyGen pode melhorar o conteúdo educacional?

O HeyGen capacita você a criar conteúdo de vídeo envolvente, transformando seus materiais de aprendizado e cursos online com facilidade. Utilize nossos avatares de IA e modelos profissionais para gerar visuais dinâmicos, tornando suas experiências educacionais mais cativantes e eficazes para estudantes ou funcionários.

Quais opções de personalização o HeyGen oferece para criação de vídeos?

O HeyGen oferece extensos controles de branding, permitindo que você personalize avatares de IA, fundos e incorpore seu próprio logotipo e cores. Isso garante que todo o seu conteúdo de vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca ou estética do curso, proporcionando visuais únicos e profissionais.

É fácil produzir vídeos profissionais com o HeyGen para autoria de cursos?

Com certeza, o HeyGen simplifica a produção de vídeos com sua funcionalidade intuitiva de texto para vídeo a partir de roteiro e geração de narração por IA. Você pode rapidamente gerar vídeos profissionais, completos com legendas automáticas, tornando-o uma ferramenta ideal para autoria de cursos e criação de lições envolventes sem experiência prévia em edição de vídeo.

O HeyGen pode integrar mídia existente e ser usado para várias plataformas de aprendizado?

Sim, o HeyGen permite que você incorpore elementos de sua extensa biblioteca de mídia ou seu próprio suporte de estoque em seus vídeos. Com redimensionamento flexível de proporção de aspecto e várias opções de exportação, seu conteúdo de vídeo pode ser facilmente adaptado para múltiplas plataformas de aprendizado, incluindo integração com um LMS ou para educação de clientes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo