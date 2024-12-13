Criador de Vídeos de Vagas de Emprego com IA: Revolucione Seu Recrutamento

Atraia talentos de ponta e melhore sua marca empregadora com vídeos de recrutamento automatizados, apresentando avatares de IA realistas.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo vibrante de 45 segundos direcionado a recrutadores e equipes de marketing, focando em melhorar a marca empregadora através do recrutamento em redes sociais. O estilo visual e de áudio deve ser moderno e energético, apresentando visuais diversos da cultura da empresa de uma biblioteca de mídia/suporte de estoque, juntamente com uma trilha sonora animada. A narrativa deve destacar como um criador de vídeos de recrutamento com IA pode atrair talentos de ponta, enfatizando a versatilidade dos Modelos e cenas da HeyGen para personalização de marca.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo envolvente de 60 segundos voltado para equipes de RH ocupadas e gerentes de contratação, ilustrando a eficiência da automação na criação de vídeos 'Um Dia na Vida'. A estética visual deve ser acolhedora e autêntica, misturando filmagens do mundo real com gráficos profissionais e uma voz amigável de IA para guiar os espectadores. Este vídeo demonstrará como os avatares de IA e a geração de narração da HeyGen podem simplificar o processo, tornando o recrutamento mais envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para pequenas e médias empresas e generalistas de RH, demonstrando a facilidade de transformar uma descrição de vaga simples em um vídeo de recrutamento envolvente. O estilo visual deve ser claro e direto, usando sobreposições de texto animado e transições de cena dinâmicas para enfatizar os principais benefícios, apoiados por áudio profissional. O vídeo mostrará claramente como a capacidade de Texto para Vídeo a partir de roteiro da HeyGen capacita qualquer pessoa a se tornar um criador de vídeos de vagas de emprego com IA, completo com personalização de marca.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Vagas de Emprego com IA

Crie facilmente descrições de vagas em vídeo envolventes para atrair talentos de ponta e fortalecer sua marca empregadora nas redes sociais e além.

Step 1
Crie Seu Roteiro
Elabore suas descrições de vagas em vídeo inserindo texto ou usando o Roteiro Inteligente para delinear os detalhes principais da sua função.
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA realistas e selecione uma Voz de IA para transmitir sua mensagem com clareza profissional.
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Melhore seu vídeo usando controles de personalização de marca para incorporar o logotipo da sua empresa, cores da marca e ativos de mídia relevantes.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Gere seu conteúdo de criador de vídeos de recrutamento com IA de alta qualidade, utilizando redimensionamento de proporção de aspecto para exibição ideal em todas as plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Construa uma Marca Empregadora Forte com Vídeo

Desenvolva vídeos inspiradores para mostrar a cultura da empresa e as experiências dos funcionários, fortalecendo sua marca empregadora para atrair os melhores candidatos.

Como a HeyGen pode melhorar o conteúdo dos meus vídeos de recrutamento?

O criador de vídeos de recrutamento com IA da HeyGen capacita profissionais de RH a criar descrições de vagas em vídeo envolventes com avatares de IA realistas e personalização de marca. Isso ajuda a atrair candidatos e fortalecer sua marca empregadora em plataformas de recrutamento em redes sociais.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos de vagas de emprego com IA eficiente?

A HeyGen simplifica o processo de criação de descrições de vagas em vídeo, permitindo que você automatize a criação a partir de um roteiro. Nosso poderoso criador de vídeos com IA converte texto em vídeos profissionais, completos com Vozes de IA e assistência de Roteiro Inteligente, economizando tempo valioso para recrutadores.

Posso personalizar minhas descrições de vagas em vídeo com o criador de vídeos de IA da HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece amplas opções de personalização para suas descrições de vagas em vídeo, incluindo personalização de marca com seu logotipo e cores. Você pode escolher entre vários modelos e cenas, incorporar diversos avatares de IA e adicionar legendas para acessibilidade.

Como a HeyGen apoia os esforços de recrutamento em redes sociais?

A IA de Vídeos de Recrutamento da HeyGen é ideal para recrutamento em redes sociais, permitindo que profissionais de RH criem conteúdos dinâmicos como vídeos 'Um Dia na Vida' e Explicativos. Esses vídeos envolventes atraem candidatos de forma eficiente e mostram a cultura da sua empresa.

