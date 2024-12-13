Um vídeo energético de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e líderes de equipe, demonstrando como transformar rapidamente tarefas complicadas em instruções claras, passo a passo. O estilo visual deve ser dinâmico e eficiente, exibindo uma interface amigável com gráficos brilhantes e limpos, acompanhado por uma narração entusiástica. Destaque a capacidade de Texto para vídeo da HeyGen para mostrar como um "gerador de instruções de trabalho por IA" pode criar conteúdo envolvente sem esforço, ajudando os usuários a "economizar tempo" na documentação.

