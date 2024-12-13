A HeyGen é uma ferramenta de comunicação versátil projetada para simplificar o conteúdo para uma ampla gama de softwares de comunicação no local de trabalho, incluindo postagens de vídeo para Slack/Teams e atualizações de e-mail atraentes para funcionários. Com recursos como texto para vídeo e legendas, a HeyGen garante mensagens claras e consistentes em todas as plataformas.