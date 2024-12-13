Desbloqueie o Aprendizado com um Gerador de Vídeos Instrucionais de IA

Transforme seus roteiros em vídeos de treinamento envolventes, economizando tempo e recursos com nossas poderosas capacidades de text-to-video.

Imagine criar um anúncio dinâmico de 45 segundos para redes sociais que realmente cativa. Para equipes de marketing de conteúdo que buscam se conectar com seu público, utilize o Text-to-video da HeyGen a partir de um roteiro para dar vida aos seus conceitos com avatares de IA impressionantes, tudo apresentado com uma trilha sonora pop moderna e energética para máximo engajamento.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Está tendo dificuldades para produzir conteúdo de vídeo profissional de forma eficiente? Este vídeo explicativo de 60 segundos é direcionado a proprietários de pequenas empresas, oferecendo uma solução clara e profissional. Aproveite nossos Templates e cenas fáceis de usar para criação rápida de vídeos, aprimorados pela geração de Voiceover nítida para articular claramente sua mensagem, acompanhada por um jingle corporativo suave.
Prompt de Exemplo 2
Educadores e treinadores, ofereçam aulas impactantes com um vídeo instrucional de 30 segundos projetado para clareza e retenção. Alcance vídeos de qualidade de estúdio incorporando visuais ricos de nossa biblioteca de mídia/suporte de estoque, garantindo que cada detalhe seja claro. Melhore a acessibilidade com legendas automáticas, tudo entregue com uma melodia educacional animada e encorajadora.
Prompt de Exemplo 3
Desbloqueie o futuro da criação de conteúdo com uma apresentação tecnológica inovadora de 15 segundos! Este prompt dinâmico, perfeito para entusiastas de tecnologia, demonstra como você pode transformar rapidamente conceitos em visuais usando nossos avatares de IA inovadores. Projete uma estética visual elegante e futurista combinada com música eletrônica vibrante, e adapte suas criações facilmente para qualquer plataforma com redimensionamento de proporção e exportações.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Instrucionais de IA

Crie vídeos instrucionais envolventes e de alta qualidade em minutos, otimizando sua produção de conteúdo com eficiência impulsionada por IA.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando ou digitando seu conteúdo instrucional diretamente no editor. Nossa plataforma transforma seu texto em um vídeo dinâmico, aproveitando o poder da tecnologia "text-to-video".
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de "avatares de IA" para servir como seu apresentador na tela. Personalize sua aparência e voz para combinar perfeitamente com sua marca e mensagem.
3
Step 3
Adicione Elementos Visuais
Utilize "templates" e cenas pré-desenhados para enriquecer o apelo visual do seu vídeo. Incorpore música de fundo, imagens e branding para um visual polido.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Com um único clique, gere seus "vídeos de qualidade de estúdio". Baixe em vários formatos de proporção ou compartilhe diretamente, pronto para qualquer plataforma de aprendizado ou canal de mídia social.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Eleve a Eficácia do Treinamento

.

Melhore o engajamento dos alunos e a retenção de conhecimento em programas de treinamento aproveitando vídeos dinâmicos gerados por IA com cabeças falantes e voiceovers.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen capacita a criação criativa de vídeos?

A HeyGen revoluciona a criação de vídeos transformando texto em vídeos de qualidade de estúdio com avatares de IA realistas e voiceovers profissionais, oferecendo ferramentas poderosas para equipes criativas produzirem conteúdo envolvente de forma eficiente.

Que tipos de vídeos a HeyGen pode gerar?

A HeyGen é um gerador de vídeos de IA versátil, capaz de produzir conteúdos diversos, desde vídeos de treinamento envolventes e postagens em redes sociais até vídeos instrucionais abrangentes, aproveitando sua vasta biblioteca de templates.

Posso personalizar a marca dentro dos vídeos criados pela HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa e paletas de cores específicas. Isso garante que cada vídeo, aprimorado com legendas automáticas, esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

Por que escolher a HeyGen para uma produção de vídeo simplificada?

A HeyGen oferece uma plataforma fácil de usar que reduz drasticamente o tempo e o custo da criação de vídeos. Sua funcionalidade intuitiva de text-to-video com avatares de IA e voiceovers permite que qualquer pessoa gere vídeos profissionais com cabeças falantes de forma eficiente.

