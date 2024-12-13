Imagine criar um anúncio dinâmico de 45 segundos para redes sociais que realmente cativa. Para equipes de marketing de conteúdo que buscam se conectar com seu público, utilize o Text-to-video da HeyGen a partir de um roteiro para dar vida aos seus conceitos com avatares de IA impressionantes, tudo apresentado com uma trilha sonora pop moderna e energética para máximo engajamento.

Gerar Vídeo