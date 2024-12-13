Criador de Vídeos de IA para Negócios para Vídeos Profissionais Instantâneos

Crie facilmente vídeos de marketing e explicativos de alta qualidade usando avatares de IA avançados.

Crie um vídeo de marketing atraente de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas, mostrando como um "criador de vídeos de IA para negócios" como o HeyGen pode simplificar drasticamente seus esforços promocionais. O estilo visual deve ser moderno e limpo, com cortes rápidos de cenas profissionais, enquanto o áudio deve ser animado e encorajador, com uma narração amigável. Destaque a facilidade de integrar avatares de IA para personificar a mensagem da marca sem precisar de talento em frente às câmeras.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo informativo de 60 segundos voltado para startups de tecnologia, demonstrando como articular recursos complexos de software com clareza e impacto. A apresentação visual deve ser elegante, utilizando gráficos animados e texto na tela para desmembrar conceitos técnicos, complementada por uma narração precisa e autoritária. Enfatize o poder da capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar documentação detalhada em vídeos envolventes e de alta qualidade sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos projetado para criadores de conteúdo que desejam anunciar um novo curso ou produto. A estética visual deve ser vibrante e acelerada, incorporando tipografia cinética e imagens de arquivo, com música de fundo energética. Ilustre como aproveitar os modelos e cenas pré-fabricados do HeyGen permite que os criadores criem rapidamente um clipe de vídeo que cativa seu público e impulsiona conversões.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de comunicação interna profissional de 90 segundos direcionado a departamentos de RH em corporações multinacionais, projetado para introduzir novas políticas da empresa ou módulos de treinamento. O estilo visual deve ser corporativo e tranquilizador, com diversos avatares de IA apresentando as informações, apoiados por narrações claras em vários idiomas. Mostre o recurso de geração de narração do HeyGen, tornando simples a produção de vídeos de IA acessíveis para fins comerciais em equipes globais.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona um Criador de Vídeos de IA para Negócios

Transforme suas comunicações empresariais criando facilmente vídeos profissionais e de alta qualidade usando IA, desde marketing até treinamento interno.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro. O gerador de texto para vídeo usará isso para formar a base do seu vídeo, permitindo uma criação de conteúdo rápida.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar sua mensagem, dando vida ao seu conteúdo sem precisar de atores ou configurações complexas.
3
Step 3
Adicione Narrações e Personalizações
Eleve o impacto do seu vídeo gerando narrações realistas em vários idiomas para combinar perfeitamente com seu roteiro e público.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Conclua seu projeto e, em seguida, exporte seu vídeo polido e de alta qualidade no formato desejado, otimizado para qualquer plataforma ou finalidade comercial.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Conteúdo Dinâmico para Mídias Sociais

.

Produza vídeos e clipes cativantes para mídias sociais com um criador de vídeos de IA, aumentando a interação do público e a visibilidade da marca.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos para empresas?

HeyGen é um gerador de vídeos de IA inovador que simplifica drasticamente a produção de vídeos. Nossa plataforma utiliza avatares de IA avançados e prompts de texto para criar vídeos de IA envolventes, perfeitos para vídeos de marketing, comunicações internas ou qualquer finalidade comercial.

Posso personalizar meus vídeos de IA com as ferramentas do HeyGen?

Com certeza. O HeyGen oferece ferramentas de edição extensivas e uma variedade de modelos pré-fabricados para garantir que seus vídeos de IA estejam alinhados com sua marca. Você pode incorporar fotos e vídeos de estoque, ajustar gráficos e utilizar os recursos do Brandkit para produzir vídeos de alta qualidade com visuais cinematográficos.

Que tipos de conteúdo posso criar com o criador de vídeos de IA do HeyGen?

Como um versátil criador de vídeos de IA para negócios, o HeyGen capacita você a criar um clipe de vídeo para praticamente qualquer necessidade. Isso inclui vídeos explicativos envolventes, vídeos promocionais dinâmicos, conteúdo de treinamento eficaz e até gravações de tela profissionais.

O HeyGen suporta diferentes idiomas para produção de vídeos globais?

Sim, o poderoso gerador de texto para vídeo do HeyGen suporta mais de 140 idiomas, permitindo que você gere narrações com som natural para seus vídeos de IA. Essa capacidade permite que você alcance efetivamente diversos públicos em todo o mundo para seus vídeos de marketing.

