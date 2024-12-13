Crie um vídeo técnico de 1 minuto direcionado a desenvolvedores e CTOs, detalhando como seu gerador de verificação de identidade por AI se integra perfeitamente aos sistemas existentes via APIs e SDKs robustos. O estilo visual deve ser limpo e diagramático, exibindo trechos de código e fluxo de dados, acompanhado por uma narração precisa e informativa. Utilize o recurso de Texto-para-vídeo e geração de Narração do HeyGen para articular claramente os benefícios técnicos e a facilidade de integração.

