Gerador de Vídeos de RH com IA: Transforme a Comunicação com Funcionários

Automatize a integração e o treinamento com avatares de IA para vídeos dinâmicos de comunicação interna.

Produza um vídeo de integração de 90 segundos para novos contratados corporativos, apresentando um avatar de IA amigável que os guie através das políticas essenciais da empresa com um estilo visual e de áudio profissional, mas acolhedor, aproveitando os avatares de IA da HeyGen para uma introdução personalizada.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de recrutamento de 45 segundos direcionado a potenciais candidatos a emprego, destacando a cultura da empresa e as vagas abertas com visuais inspiradores e uma narração confiante, utilizando os modelos personalizáveis da HeyGen para postagens de emprego envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de comunicação interna de 1 minuto para funcionários existentes, anunciando uma atualização de política de RH com um tom conciso e informativo, incorporando gráficos claros e entrega de áudio precisa, impulsionado pelo recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen para mensagens precisas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de módulo de treinamento de 2 minutos voltado para o desenvolvimento de habilidades dos funcionários, empregando um estilo visual educacional e estruturado com instruções passo a passo e uma voz autoritária, mas útil, aprimorada pelas capacidades de geração de narração da HeyGen.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeos de RH com IA

Revolucione suas comunicações de RH com IA. Crie rapidamente vídeos profissionais de integração, treinamento e recrutamento usando automação inteligente.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece selecionando de uma biblioteca de modelos personalizáveis projetados para RH, ou inicie com uma cena em branco para controle criativo total.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA e Roteiro
Escolha um avatar de IA para apresentar seu conteúdo. Em seguida, cole seu roteiro de texto, e a IA gerará uma narração realista com sincronização labial.
3
Step 3
Aprimore Seu Vídeo
Adicione elementos de marca da sua empresa, como logotipos e cores, e integre música de fundo ou mídia de estoque da biblioteca para refinar seus vídeos de RH.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo esteja completo, exporte-o no formato e proporção desejados. Baixe e compartilhe facilmente seus vídeos dinâmicos de comunicação interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Recrutamento Envolventes

Gere vídeos de recrutamento cativantes e postagens de emprego com IA, atraindo talentos de ponta e enriquecendo seu processo de contratação.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de RH usando IA?

A HeyGen funciona como um avançado gerador de vídeos de RH com IA, permitindo que os usuários transformem roteiros de texto em vídeos envolventes com facilidade. Ela utiliza avatares de IA realistas e narrações de alta qualidade para automatizar a produção de conteúdo crítico de RH para integração, treinamento e recrutamento, simplificando significativamente os processos.

Quais opções de personalização estão disponíveis para avatares de IA e conteúdo de vídeo na HeyGen?

A HeyGen oferece amplas opções de personalização para seu conteúdo de vídeo e avatares de IA. Os usuários podem utilizar ferramentas de edição robustas para adaptar visuais, fundos e elementos de marca, garantindo que os vídeos de RH estejam perfeitamente alinhados com a identidade e a mensagem corporativa.

A HeyGen pode criar vídeos com narrações e sincronização labial em vários idiomas?

Sim, a HeyGen suporta a geração de áudio sincronizado com sincronização labial realista para avatares de IA em mais de 175 idiomas. Essa capacidade técnica permite um engajamento e treinamento eficazes de funcionários globais em diversos grupos linguísticos sem tradução manual ou regravação.

Em quais formatos de arquivo de vídeo posso baixar vídeos criados com a HeyGen?

Os vídeos produzidos com a HeyGen podem ser facilmente baixados em formatos de arquivo de vídeo padrão, principalmente MP4, garantindo ampla compatibilidade entre plataformas. Isso permite um compartilhamento e integração sem problemas em vários sistemas de comunicação interna, sistemas de gestão de aprendizagem ou canais de mídia social.

