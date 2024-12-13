Criador de Vídeos de Anúncio de RH de IA: Comunicação de RH Sem Esforço

Aumente o engajamento dos funcionários e entregue anúncios de RH claros e impactantes instantaneamente com avatares de IA realistas.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de anúncio comemorativo de 30 segundos destinado a líderes de equipe e funcionários, reconhecendo o desempenho excepcional da equipe no último trimestre. O estilo visual deve ser acolhedor e inspirador, incorporando visuais dinâmicos de estoque e música de fundo motivadora da biblioteca de mídia/suporte de estoque. Este vídeo deve fomentar o engajamento dos funcionários destacando conquistas e pode aproveitar modelos personalizáveis para um visual polido.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de atualização dinâmica de 60 segundos para funcionários, especialmente aqueles que trabalham remotamente, detalhando eventos futuros da empresa e lembretes importantes de políticas. O estilo visual deve ser limpo e informativo, com legendas claras para acessibilidade e uma narração profissional gerada através da geração de voz da HeyGen. Isso o torna um criador de vídeos de IA eficaz para ampla distribuição interna, garantindo que todos fiquem informados.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de boas-vindas de 40 segundos especificamente para novos contratados, apresentando-os aos valores-chave da empresa e etapas iniciais. O estilo visual precisa ser amigável e encorajador, usando uma abordagem de Criador de Vídeos de Funcionário Automatizado com modelos e cenas pré-desenhadas. Este vídeo, produzido com as capacidades da HeyGen, serve como uma parte crucial dos vídeos de integração e treinamento, fazendo com que os novos funcionários se sintam integrados desde o primeiro dia.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncio de RH de IA

Crie facilmente vídeos de anúncio de RH profissionais e envolventes para manter seus funcionários informados e conectados.

1
Step 1
Crie a partir de Modelo ou Roteiro
Inicie seu vídeo de anúncio de RH aproveitando os modelos personalizáveis da HeyGen ou convertendo seu roteiro diretamente em vídeo, economizando tempo valioso e agilizando a criação de conteúdo.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar profissionalmente sua mensagem, garantindo uma entrega envolvente e consistente para todas as suas comunicações internas.
3
Step 3
Aprimore com Branding
Aplique seus controles de branding exclusivos, incluindo logotipos e cores personalizados, para garantir que seu vídeo de anúncio esteja perfeitamente alinhado com a identidade visual da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo adicionando legendas automáticas, depois exporte-o em vários formatos de proporção, pronto para um amplo engajamento dos funcionários em suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Escale a Criação de Conteúdo de RH

.

Produza eficientemente um maior volume de vídeos relacionados a RH, incluindo atualizações de políticas e conteúdo educacional.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen capacita equipes criativas a produzir vídeos de anúncio envolventes?

A HeyGen é um avançado criador de vídeos de IA que oferece modelos personalizáveis, permitindo que equipes criativas gerem rapidamente vídeos de anúncio profissionais. Você pode transformar seu roteiro em um vídeo polido com avatares de IA, agilizando significativamente seu processo de criação de vídeos para uma comunicação impactante.

Quais vantagens a HeyGen oferece para criar conteúdo de Criador de Vídeos de Funcionário Automatizado?

A HeyGen se destaca como um Criador de Vídeos de Funcionário Automatizado, permitindo que equipes de RH e comunicações internas criem vídeos de anúncio de RH de IA envolventes. Ao utilizar avatares de IA realistas e conversão de texto para vídeo, a HeyGen aumenta o engajamento dos funcionários com mensagens personalizadas e consistentes.

Quais recursos tornam a HeyGen um criador de vídeos de IA excepcional para conversão de texto para vídeo?

A HeyGen se destaca como um criador de vídeos de IA ao oferecer uma robusta conversão de texto para vídeo, permitindo que você transforme facilmente qualquer roteiro em vídeos de IA envolventes. Sua avançada geração de narração garante áudio de alta qualidade, tornando o processo de criação de vídeos fluido e eficiente.

A HeyGen pode apoiar a criação de diversos vídeos de treinamento e recrutamento para contar histórias da marca?

Absolutamente. A HeyGen fornece ferramentas para criar vídeos para várias aplicações, incluindo vídeos abrangentes de integração e treinamento, bem como vídeos de recrutamento eficazes. Com controles de marca e modelos personalizáveis, a HeyGen ajuda você a entregar uma narrativa de marca consistente em todas as suas comunicações internas.

