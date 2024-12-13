O recurso inovador de texto para vídeo da HeyGen permite que você simplesmente insira seu roteiro, que é então trazido à vida por avatares de IA realistas. Esses avatares entregam sua mensagem com narração de IA de alta qualidade, e você pode facilmente adicionar legendas para acessibilidade. Este processo torna a criação de vídeos profissionais acessível a todos.