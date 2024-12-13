Gerador de Anúncios de RH com IA: Simplifique Suas Comunicações

Simplifique aprovações e comunicações da empresa com templates de anúncios, transformando roteiros em atualizações de texto-para-vídeo envolventes.

Produza um vídeo de 1 minuto direcionado a Gerentes de TI e Líderes Técnicos em RH, mostrando como um gerador de anúncios de RH com IA simplifica comunicações complexas. O estilo visual deve ser limpo e orientado por dados, usando gráficos animados e fluxos de processo, acompanhado por uma narração profissional e informativa. Destaque a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen para demonstrar a rápida geração de conteúdo a partir de especificações técnicas.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 90 segundos para Integradores de Sistemas e Especialistas em Automação de Fluxo de Trabalho, ilustrando as integrações perfeitas oferecidas por um gerador de anúncios com IA. O estilo visual deve ser moderno com elementos infográficos e transições dinâmicas, acompanhado por uma narração enérgica e clara. Enfatize como os Templates & cenas do HeyGen podem ser personalizados para se adequar a várias arquiteturas de sistema e diretrizes de marca.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de 2 minutos voltado para Desenvolvedores de IA e Gerentes de Operações Globais de RH, explicando o modelo avançado de IA que alimenta o gerador de anúncios de RH e seu suporte para mais de 40 idiomas. O estilo visual deve ser sofisticado e futurista, apresentando representações abstratas do processamento de IA, com uma narração calma e autoritária. Mostre os avatares de IA do HeyGen para personalizar anúncios multilíngues para equipes globais diversas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de 45 segundos para Engenheiros de Software e Especialistas em Comunicação Interna, demonstrando a eficiência de gerar e distribuir atualizações corporativas instantaneamente. O estilo visual deve ser dinâmico com cortes rápidos e música de fundo animada, complementado por uma narração amigável e concisa. Destaque o recurso de redimensionamento de proporção & exportações do HeyGen para enfatizar a fácil implantação em várias plataformas internas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Anúncios de RH com IA

Crie facilmente anúncios de RH claros e profissionais para várias comunicações da empresa, aumentando a eficiência e o engajamento dos funcionários com assistência impulsionada por IA.

1
Step 1
Crie Seu Anúncio
Comece inserindo os detalhes essenciais para suas atualizações internas, como o tipo de anúncio, informações principais e público-alvo. Nosso Gerador de Anúncios com IA processará sua entrada.
2
Step 2
Personalize com Templates
Escolha entre uma variedade de templates de anúncios pré-desenhados, adaptados para Mudanças de Políticas, Atualizações Corporativas ou Reconhecimento de Conquistas. Personalize facilmente o tom e o estilo para se adequar à voz da sua empresa.
3
Step 3
Gere Conteúdo Profissional
Deixe a IA criar um rascunho polido de seus anúncios profissionais. Ela estrutura inteligentemente sua mensagem para clareza e impacto, garantindo uma comunicação aprimorada em toda a sua organização.
4
Step 4
Revise e Compartilhe
Revise o anúncio gerado, faça quaisquer edições finais e, em seguida, simplifique as aprovações sem esforço. Sua mensagem final está pronta para ser compartilhada em todos os canais de comunicação da sua empresa para informar e engajar os funcionários.

Casos de Uso

Simplifique Cursos de Integração e Conformidade

Produza rapidamente módulos de vídeo de IA envolventes para integração de novos contratados e treinamento obrigatório de conformidade, garantindo aprendizado consistente e eficaz.

Perguntas Frequentes

Como o Gerador de Anúncios com IA do HeyGen funciona para criar atualizações profissionais?

O HeyGen utiliza modelos avançados de IA, incluindo capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro, para transformar seu conteúdo escrito em anúncios de vídeo envolventes com avatares de IA realistas. Isso permite que departamentos de RH e outras equipes produzam rapidamente anúncios profissionais para atualizações internas, mudanças de políticas ou reconhecimento de conquistas.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para personalizar comunicações da empresa?

O HeyGen fornece um editor intuitivo de arrastar e soltar junto com robustas Ferramentas de Design com IA, permitindo que os usuários apliquem controles abrangentes de branding e utilizem vários templates de anúncios. Isso garante que cada atualização corporativa ou vídeo de promoção de eventos esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.

O HeyGen pode simplificar os fluxos de aprovação para RH e comunicações internas?

Sim, o HeyGen é projetado para melhorar a eficiência da comunicação dentro das organizações, apoiando a coleta estruturada de dados para anúncios e oferecendo capacidades para fluxos de aprovação em várias etapas. Isso ajuda os Departamentos de RH a gerenciar atualizações internas e lançamentos de produtos de forma mais eficaz, melhorando a precisão das mensagens.

Como posso compartilhar ou integrar anúncios gerados por IA do HeyGen?

O HeyGen permite que você Baixe ou Compartilhe Instantaneamente seus anúncios gerados por IA, com opções para redimensionamento de proporção para se adequar a várias plataformas. Isso facilita integrações perfeitas com seus processos de comunicação interna existentes, seja para e-mail, intranet ou outros canais para aumentar o engajamento dos funcionários.

