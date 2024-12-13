Gerador de Anúncios de RH com IA: Simplifique Suas Comunicações
Simplifique aprovações e comunicações da empresa com templates de anúncios, transformando roteiros em atualizações de texto-para-vídeo envolventes.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um vídeo de 90 segundos para Integradores de Sistemas e Especialistas em Automação de Fluxo de Trabalho, ilustrando as integrações perfeitas oferecidas por um gerador de anúncios com IA. O estilo visual deve ser moderno com elementos infográficos e transições dinâmicas, acompanhado por uma narração enérgica e clara. Enfatize como os Templates & cenas do HeyGen podem ser personalizados para se adequar a várias arquiteturas de sistema e diretrizes de marca.
Crie um vídeo de 2 minutos voltado para Desenvolvedores de IA e Gerentes de Operações Globais de RH, explicando o modelo avançado de IA que alimenta o gerador de anúncios de RH e seu suporte para mais de 40 idiomas. O estilo visual deve ser sofisticado e futurista, apresentando representações abstratas do processamento de IA, com uma narração calma e autoritária. Mostre os avatares de IA do HeyGen para personalizar anúncios multilíngues para equipes globais diversas.
Desenhe um vídeo de 45 segundos para Engenheiros de Software e Especialistas em Comunicação Interna, demonstrando a eficiência de gerar e distribuir atualizações corporativas instantaneamente. O estilo visual deve ser dinâmico com cortes rápidos e música de fundo animada, complementado por uma narração amigável e concisa. Destaque o recurso de redimensionamento de proporção & exportações do HeyGen para enfatizar a fácil implantação em várias plataformas internas.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento no Treinamento de Funcionários.
Melhore anúncios de mudanças de políticas ou novos programas de treinamento, garantindo maior retenção e compreensão dos funcionários com vídeos envolventes de IA.
Entregue Anúncios Corporativos Inspiradores.
Gere vídeos motivacionais para reconhecimento de funcionários, marcos corporativos ou campanhas internas para fomentar uma cultura de trabalho positiva.
Perguntas Frequentes
Como o Gerador de Anúncios com IA do HeyGen funciona para criar atualizações profissionais?
O HeyGen utiliza modelos avançados de IA, incluindo capacidades de texto-para-vídeo a partir de roteiro, para transformar seu conteúdo escrito em anúncios de vídeo envolventes com avatares de IA realistas. Isso permite que departamentos de RH e outras equipes produzam rapidamente anúncios profissionais para atualizações internas, mudanças de políticas ou reconhecimento de conquistas.
Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para personalizar comunicações da empresa?
O HeyGen fornece um editor intuitivo de arrastar e soltar junto com robustas Ferramentas de Design com IA, permitindo que os usuários apliquem controles abrangentes de branding e utilizem vários templates de anúncios. Isso garante que cada atualização corporativa ou vídeo de promoção de eventos esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.
O HeyGen pode simplificar os fluxos de aprovação para RH e comunicações internas?
Sim, o HeyGen é projetado para melhorar a eficiência da comunicação dentro das organizações, apoiando a coleta estruturada de dados para anúncios e oferecendo capacidades para fluxos de aprovação em várias etapas. Isso ajuda os Departamentos de RH a gerenciar atualizações internas e lançamentos de produtos de forma mais eficaz, melhorando a precisão das mensagens.
Como posso compartilhar ou integrar anúncios gerados por IA do HeyGen?
O HeyGen permite que você Baixe ou Compartilhe Instantaneamente seus anúncios gerados por IA, com opções para redimensionamento de proporção para se adequar a várias plataformas. Isso facilita integrações perfeitas com seus processos de comunicação interna existentes, seja para e-mail, intranet ou outros canais para aumentar o engajamento dos funcionários.