Produza um vídeo de 1 minuto direcionado a Gerentes de TI e Líderes Técnicos em RH, mostrando como um gerador de anúncios de RH com IA simplifica comunicações complexas. O estilo visual deve ser limpo e orientado por dados, usando gráficos animados e fluxos de processo, acompanhado por uma narração profissional e informativa. Destaque a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro do HeyGen para demonstrar a rápida geração de conteúdo a partir de especificações técnicas.

