Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo inspirador de 45 segundos para aspirantes a criadores de conteúdo, demonstrando como os modelos pré-fabricados simplificam a criação de vídeos complexos. Utilize transições dinâmicas e um estilo visual cinematográfico, acompanhado por uma trilha sonora motivadora e legendas claras para guiar os espectadores.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo informativo de 60 segundos direcionado a treinadores corporativos, ilustrando o poder dos geradores de texto para vídeo na conversão de roteiros em apresentações polidas. A estética visual deve ser elegante e profissional, utilizando visuais cinematográficos e uma narração confiante gerada diretamente da capacidade de texto para vídeo a partir do roteiro.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo animado de 20 segundos para educadores, destacando a facilidade de usar um gerador de vídeo tutorial por IA para explicações rápidas. Integre adesivos e gráficos divertidos da biblioteca de mídia/suporte de estoque para aumentar o apelo visual, acompanhado por uma narração clara e entusiástica.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos Tutoriais por IA

Transforme suas instruções em vídeos tutoriais envolventes em minutos usando IA poderosa. Crie visuais impressionantes e narrações profissionais sem esforço para transmitir sua mensagem.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece criando ou colando seu roteiro de vídeo tutorial. Nossa plataforma utiliza IA avançada, incluindo capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro, para converter instantaneamente seus prompts de texto em um rascunho de vídeo básico, pronto para personalização adicional.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu conteúdo ou escolha um modelo pré-fabricado para definir a cena. Esses modelos pré-fabricados oferecem um início rápido para aprimorar seu vídeo tutorial com visuais e cenas envolventes.
3
Step 3
Adicione Narração e Finalize
Aprimore seu vídeo com geração de narração com som natural. Garanta clareza adicionando áudio sincronizado e legendas automáticas, tornando seu tutorial acessível a todos os espectadores e entregando um acabamento profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo tutorial utilizando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para atender às necessidades da sua plataforma. Exporte seu conteúdo instrucional como um arquivo MP4 de alta resolução, pronto para compartilhamento fácil com seu público.

Gere vídeos e clipes envolventes para redes sociais em minutos

Produza rapidamente vídeos tutoriais cativantes e clipes curtos para plataformas de redes sociais, aumentando o engajamento e a audiência.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar meu processo de criação de vídeos?

A HeyGen funciona como um gerador de vídeos por IA intuitivo, permitindo que você transforme texto em vídeo a partir de roteiros em minutos. Com seu robusto editor de vídeo por IA e modelos pré-fabricados, você pode simplificar todo o fluxo de trabalho de criação de vídeos, tornando tarefas complexas mais simples.

Quais opções criativas a HeyGen oferece para conteúdo visualmente envolvente?

A HeyGen capacita os usuários a produzir conteúdo de vídeo gerado por IA envolvente com recursos como avatares de IA realistas e a capacidade de incorporar animações originais, adesivos e gráficos. Você também pode personalizar seu conteúdo com visuais cinematográficos e controles de marca robustos.

A HeyGen pode gerar vozes realistas e áudio sincronizado para meus vídeos?

Absolutamente. A HeyGen inclui um avançado gerador de voz por IA que cria narrações com som natural, garantindo áudio sincronizado em todo o seu vídeo. Essa capacidade é essencial para produzir conteúdo de alta qualidade sem a necessidade de atores de voz externos.

Como a HeyGen apoia a produção de vídeos de marketing profissionais?

A HeyGen é um gerador de vídeos tutoriais por IA ideal para vídeos de marketing, oferecendo um conjunto de ferramentas para criar conteúdo atraente. Desde a criação do roteiro até a exportação de arquivos MP4 de alta resolução, a HeyGen ajuda você a desenvolver rapidamente vídeos profissionais que capturam a atenção do público.

