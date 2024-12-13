Gerador de Instruções de IA: Crie Guias Passo a Passo Facilmente

Produza rapidamente guias de instruções envolventes e histórias visuais com nosso gerador de instruções de IA, aproveitando o texto para vídeo a partir de roteiro para uma criação sem esforço.

Imagine um vídeo vibrante e dinâmico de 30 segundos para aspirantes a artistas digitais, com música eletrônica animada e sobreposições de texto dinâmicas, demonstrando como um gerador de instruções de IA pode transformar prompts criativos em arte impressionante de IA, utilizando o poderoso recurso de Texto para Vídeo a partir de roteiro da HeyGen para dar vida aos conceitos instantaneamente.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo cativante de 45 segundos para criadores de conteúdo, com transições suaves e efeitos visuais etéreos complementados por música de fundo calma e inspiradora e uma narração profissional, mostrando como simples prompts de Texto para Imagem evoluem para vídeos envolventes gerados por IA, aprimorados pelo extenso suporte de biblioteca/estoque de mídia da HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo claro e moderno de 60 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing, com visuais nítidos e um tom amigável e conversacional apoiado por legendas claras, ilustrando como um gerador de instruções de IA permite a criação de Vídeos Explicativos profissionais em Múltiplos Estilos Artísticos, guiados de forma experta pelos diversos Modelos e cenas da HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo envolvente e interativo de 30 segundos para educadores e treinadores, com cores vibrantes e narração entusiástica com exemplos na tela, destacando como um gerador de instruções de IA pode ajudar a Brainstormar criativamente e produzir visuais cativantes para conteúdo instrucional, facilmente otimizados para qualquer plataforma usando o redimensionamento e exportação de Proporção de Aspecto da HeyGen.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Instruções de IA

Crie vídeos de instruções envolventes e passo a passo sem esforço com a IA da HeyGen, transformando suas instruções em guias visuais claros e profissionais para criadores de conteúdo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Instruções
Comece escrevendo ou colando suas instruções detalhadas de como fazer no editor de roteiro. Nossa plataforma aproveita o Texto para Vídeo a partir de roteiro para converter seu texto em diálogo falado para seu avatar de IA, iniciando seu processo de gerador de instruções de IA.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para apresentar seu guia de instruções. Esses apresentadores realistas narrarão suas instruções, adicionando um toque pessoal aos seus vídeos gerados por IA.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Enriqueça seu Vídeo Explicativo incorporando mídia relevante de nossa biblioteca de estoque. Aplique o estilo único de sua marca com controles de Branding (logo, cores) para manter uma aparência consistente e profissional.
4
Step 4
Exporte Seu Guia
Uma vez que seu vídeo de instruções esteja perfeito, facilmente Exporte-o no formato de proporção e resolução desejados. Compartilhe seu guia profissional com seu público, capacitando outros criadores de conteúdo com instruções claras.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore Experiências de Treinamento e Aprendizado

Aumente o engajamento e a retenção de conhecimento para qualquer programa de treinamento de "como fazer" usando vídeos dinâmicos gerados por IA que cativam e educam seus alunos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen auxilia criadores de conteúdo na produção de vídeos gerados por IA?

A HeyGen capacita criadores de conteúdo a produzir vídeos de alta qualidade gerados por IA a partir de texto sem esforço. Os usuários podem aproveitar avatares de IA e recursos de texto para vídeo para transformar roteiros em visuais cativantes, simplificando o processo de produção de vídeo para diversas necessidades.

A HeyGen pode gerar vídeos explicativos com personagens consistentes?

Sim, a HeyGen é projetada para ajudá-lo a criar vídeos explicativos profissionais com personagens consistentes. Essa capacidade garante reconhecimento de marca e uma narrativa coesa ao longo de suas histórias visuais, tornando ideias complexas fáceis de entender.

Que variedade de histórias visuais podem ser feitas usando a IA da HeyGen?

Com a HeyGen, os usuários podem criar diversas histórias visuais, desde geradores de instruções educacionais de IA até conteúdo de marketing envolvente. A plataforma suporta vários modelos e ferramentas para dar vida à sua visão criativa como vídeos gerados por IA atraentes.

A HeyGen oferece opções para múltiplos estilos artísticos na criação de vídeos?

A HeyGen oferece uma gama de modelos e opções de personalização para suportar múltiplos estilos artísticos na criação de seus vídeos. Isso permite que criadores de conteúdo adaptem a estética de seus vídeos gerados por IA para combinar perfeitamente com sua marca ou tom visual desejado.

