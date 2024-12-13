Crie um vídeo explicativo dinâmico de 30 segundos direcionado a profissionais do setor imobiliário, demonstrando como um gerador de listagens de imóveis com IA pode economizar significativamente tempo em suas tarefas diárias. O estilo visual deve ser elegante e moderno, incorporando texto animado e visuais polidos de propriedades, acompanhado por uma trilha sonora animada e profissional. Este vídeo destacará de forma proeminente a capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" da HeyGen para transformar perfeitamente os detalhes das listagens em conteúdo envolvente.

Gerar Vídeo