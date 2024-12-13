O HeyGen é um gerador de tutoriais guiados por IA excepcional para diversas necessidades de conteúdo criativo, incluindo documentos de integração, material de treinamento e bibliotecas de vídeos tutoriais. Ele ajuda você a criar lições em pequenos blocos, guias de estudo de IA e até mesmo flashcards com narrações geradas por IA para otimizar o aprendizado.