Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de comunicação interna de 60 segundos para funcionários do governo, detalhando uma nova política de RH. O vídeo deve ter um estilo visual claro e autoritário, utilizando texto-para-vídeo a partir do roteiro para criação de conteúdo eficiente e incorporando legendas para garantir acessibilidade a todos os membros da equipe dentro deste contexto de criador de vídeos governamentais.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de comunicação digital de 30 segundos para famílias e membros da comunidade local, explicando novas diretrizes para a segurança no parque. O estilo visual deve ser envolvente, com gráficos simples e claros e um tom de áudio tranquilizador, aproveitando efetivamente modelos e cenas ricos para produção rápida e integrando suporte de biblioteca de mídia/estoque para aumentar o apelo visual como um vídeo PSA atraente.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo de 50 segundos direcionado a cidadãos que precisam de assistência com um novo serviço online do governo. O vídeo deve apresentar informações de forma passo a passo com visuais claros e uma narração calma e útil, utilizando texto-para-vídeo a partir do roteiro para construir a narrativa e avatares de IA para guiar os usuários pelo processo, garantindo que possa ser facilmente adaptado para várias plataformas com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações como uma solução de criador de vídeos de IA.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios Governamentais com IA

Crie eficientemente anúncios de serviço público atraentes e comunicações internas com a poderosa plataforma de criação de vídeos com IA da HeyGen.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro de Anúncio
Insira o texto do seu anúncio de serviço público na plataforma. Nossa funcionalidade de "texto-para-vídeo" gerará automaticamente um storyboard inicial para o seu projeto de "criador de vídeos de IA".
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de "avatares de IA" para representar sua mensagem. Você também pode personalizar a aparência deles e selecionar uma narração com som natural para clareza, utilizando nossa capacidade de "avatares de IA".
3
Step 3
Aplique Melhorias Visuais
Melhore seu vídeo com "legendas" para acessibilidade e adicione música de fundo, imagens ou clipes de vídeo da nossa biblioteca de mídia. Utilize nosso recurso de "legendas" para garantir que sua mensagem seja universalmente compreendida.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Finalize seu projeto de "criador de vídeos governamentais" e exporte-o em várias proporções de aspecto adequadas para diferentes plataformas. Compartilhe seu anúncio amplamente para um "alcance público" eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore as Comunicações Internas do Governo

Melhore o treinamento de funcionários e anúncios internos com vídeos de IA envolventes, garantindo maior compreensão e mensagens consistentes entre os departamentos.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar entidades governamentais a criar anúncios de serviço público?

A HeyGen atua como um avançado criador de vídeos de anúncios governamentais com IA, permitindo que organizações do setor público produzam rapidamente anúncios de serviço público profissionais. Com sua interface intuitiva, você pode transformar texto em vídeos envolventes para um alcance público eficaz e comunicação digital.

Quais capacidades de IA a HeyGen oferece para gerar vídeos governamentais?

A HeyGen fornece capacidades poderosas de IA, como avatares de IA realistas e funcionalidade avançada de texto-para-vídeo. Isso permite que os usuários criem vídeos governamentais de alta qualidade e comunicações oficiais com geração de narração profissional, simplificando todo o processo da plataforma de criação de vídeos.

A HeyGen suporta branding e personalização para comunicação oficial do governo?

Sim, a HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos versátil que oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de branding para manter a consistência oficial. Você pode utilizar modelos de vídeo ricos, adicionar legendas, e integrar seu logotipo e cores para garantir que todas as comunicações internas e vídeos PSA estejam alinhados com os padrões governamentais.

A HeyGen é uma solução eficiente para comunicação digital no setor público?

Absolutamente. A HeyGen é projetada para ser um criador de vídeos governamentais altamente eficiente, acelerando a criação de diversos conteúdos de comunicação digital. Ela atua como um motor criativo poderoso, fornecendo storyboards automatizados e uma robusta biblioteca de mídia para produzir rapidamente vídeos impactantes para várias necessidades do setor público e alcance público.

