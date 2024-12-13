Sim, a HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos versátil que oferece amplas opções de personalização, incluindo controles de branding para manter a consistência oficial. Você pode utilizar modelos de vídeo ricos, adicionar legendas, e integrar seu logotipo e cores para garantir que todas as comunicações internas e vídeos PSA estejam alinhados com os padrões governamentais.