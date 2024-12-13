Gerador de Vídeo de Anúncio Governamental de AI: Crie Anúncios Públicos Rapidamente

Simplifique a comunicação pública e produza vídeos impactantes de anúncios governamentais usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
É necessária uma apresentação de gerador de vídeo de 45 segundos direcionada a pequenos empresários e à comunidade local para explicar novos incentivos fiscais para práticas sustentáveis. Esta campanha de informação pública requer um estilo visual profissional e informativo com gráficos animados claros, entregue por uma voz neutra, mas envolvente. Incorpore os avatares de AI do HeyGen para apresentar as informações complexas com uma postura confiável.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um anúncio de vídeo de 60 segundos para os residentes locais e potenciais voluntários, promovendo um próximo evento de limpeza comunitária. O vídeo deve empregar um estilo visual envolvente e dinâmico com cenas ao ar livre vibrantes e uma trilha de áudio animada e entusiástica. Aproveite os modelos e cenas do HeyGen para montar rapidamente uma mensagem visualmente atraente e coesa para esta importante iniciativa pública.
Prompt de Exemplo 3
Crie uma mensagem concisa de 20 segundos de gerador de vídeo de anúncio governamental de AI para trabalhadores de indústrias específicas e a população idosa, lembrando-os sobre os procedimentos atualizados de evacuação de emergência. Esta comunicação pública crucial precisa de um estilo visual direto e autoritário, possivelmente usando texto em tela em negrito e imagens claras e concisas, acompanhadas por um tom de áudio calmo e firme. Garanta acessibilidade utilizando o recurso de legendas/captions do HeyGen de forma proeminente ao longo do vídeo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Vídeo de Anúncio Governamental de AI

Produza rapidamente vídeos de comunicação pública de alta qualidade e conformidade com AI, simplificando a entrega de sua mensagem aos cidadãos.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece redigindo ou colando seu texto de anúncio. A plataforma usa tecnologia de texto-para-vídeo para transformar suas palavras em diálogo falado, formando a base do seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador
Escolha entre uma variedade de avatares de AI para atuar como seu apresentador na tela, garantindo uma face profissional e consistente para seu anúncio governamental.
3
Step 3
Aprimore com Visuais e Áudio
Adicione elementos visuais como cenas de fundo ou mídia de estoque, e gere automaticamente narrações em vários idiomas para ampliar seu alcance.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo com legendas/captions precisas para acessibilidade e, em seguida, exporte-o no formato de proporção desejado, pronto para distribuição pública imediata.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aprimore o Treinamento Governamental e a Informação Pública

Aumente o engajamento e a retenção para treinamentos liderados pelo governo e campanhas críticas de informação pública usando vídeo de AI.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de anúncios governamentais?

O HeyGen simplifica o processo de geração de "vídeos de anúncios governamentais" impactantes usando "avatares de AI" avançados e tecnologia de "texto-para-vídeo". Isso permite a produção rápida de conteúdo de "comunicação pública", transformando roteiros em vídeos profissionais de forma eficiente.

Quais opções de personalização criativa estão disponíveis para campanhas de informação pública?

O HeyGen oferece ampla "personalização visual" para suas "campanhas de informação pública" através de uma variedade de "modelos de vídeo" e controles de branding. Você pode facilmente adicionar o logotipo e as cores da sua organização, garantindo consistência de marca em todos os esforços de "comunicação pública".

O HeyGen pode produzir narrações e legendas multilíngues para vídeos de anúncios públicos?

Sim, o HeyGen permite "suporte multilíngue" para suas necessidades de "criador de vídeos de anúncios públicos", apresentando "geração de narração" de alta qualidade e "legendas e captions" automáticas. Isso garante que sua "comunicação pública" alcance diversos públicos de forma eficaz e inclusiva.

Com que rapidez posso gerar um vídeo de AI para anúncios públicos com o HeyGen?

O "gerador de vídeo de AI" do HeyGen capacita os usuários a transformar rapidamente "sugestões" ou roteiros simples em "vídeos de anúncios públicos" profissionais em minutos. Este processo eficiente de "texto-para-vídeo" o torna uma "plataforma de criação de vídeo" ideal para implantação rápida.

