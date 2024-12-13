Gerador de Vídeo Global de IA para Conteúdo Sem Esforço

Transforme texto em conteúdo de vídeo de alta qualidade usando a inovadora capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro do HeyGen para qualquer plataforma.

Imagine um vídeo de 30 segundos, cheio de energia, projetado para proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing em redes sociais, mostrando como eles podem transformar texto em conteúdo cativante para redes sociais de forma fácil. O estilo visual deve ser brilhante e moderno, com cortes rápidos e gráficos vibrantes, acompanhado por música de fundo animada e uma narração em IA clara e amigável. Destaque o poder da capacidade "Texto para vídeo a partir de roteiro" do HeyGen, tornando a criação rápida de conteúdo uma realidade.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo explicativo educacional de 45 segundos direcionado a educadores online e treinadores corporativos, ilustrando como avatares de IA podem melhorar as experiências de aprendizado. A estética deve ser profissional e limpa, utilizando paletas de cores calmas e texto claro e conciso na tela, com uma voz de IA estável e autoritária e música ambiente sutil e não distrativa. Enfatize a facilidade de usar os "Avatares de IA" do HeyGen para entregar conteúdo consistente sem a necessidade de apresentadores humanos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de marketing dinâmico de 60 segundos para agências e gerentes de produto, mostrando as amplas possibilidades da criação moderna de vídeos para campanhas impactantes. O estilo visual deve ser cinematográfico e elegante, incorporando filmagens de alta qualidade de uma biblioteca de mídia diversificada, música de fundo energética e uma narração polida e persuasiva. Destaque como os "Modelos e cenas" do HeyGen combinados com o "Suporte de biblioteca de mídia/estoque" simplificam todo o processo de produção de vídeos de marketing e publicidade, permitindo personalização rápida e implantação ágil em várias plataformas.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo curto e divertido de 20 segundos projetado para criadores de conteúdo e blogueiros, demonstrando o rápido processo de reaproveitamento de conteúdo de postagens de blog existentes em clipes envolventes. A estética visual deve ser vibrante e chamativa, com gráficos animados e sobreposições de texto em negrito, acompanhados por música pop moderna e livre de royalties e uma voz de IA amigável e conversacional. Crucialmente, enfatize o recurso de "Legendas" do HeyGen para garantir máxima acessibilidade e impacto, mesmo quando visualizado em silêncio, transformando conteúdo estático em vídeo dinâmico gerado por IA.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo Global de IA

Transforme suas ideias em vídeos envolventes e de alta qualidade para qualquer plataforma usando tecnologia avançada de IA, do roteiro à tela em minutos.

1
Step 1
Crie Seu Projeto de Texto para Vídeo
Comece inserindo seu texto e veja como a capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro o converte instantaneamente em uma cena de vídeo rascunho, pronta para personalização adicional.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar e Voz de IA
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares de IA realistas para representar sua mensagem. Personalize sua aparência e selecione entre várias vozes para combinar com o tom da sua marca.
3
Step 3
Aplique Personalização de Marca
Personalize seu vídeo aplicando seus controles de Branding exclusivos (logotipo, cores). Adicione seu logotipo personalizado e paleta de marca para garantir consistência e reconhecimento em todo o conteúdo.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Finalize a criação do seu vídeo e exporte-o, garantindo uma saída de vídeo em HD deslumbrante. Seu conteúdo está pronto para compartilhamento sem esforço em todas as plataformas digitais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Marketing e Publicidade Impactantes

.

Crie rapidamente anúncios em vídeo de alta conversão e conteúdo promocional para alcançar efetivamente públicos-alvo globalmente e impulsionar o sucesso das campanhas.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar meu processo criativo de criação de vídeos?

O HeyGen revoluciona seu processo criativo de criação de vídeos transformando roteiros em visuais atraentes usando tecnologia avançada de texto para vídeo. Nossa plataforma permite que você gere conteúdo de vídeo gerado por IA envolvente com avatares de IA realistas, simplificando seu fluxo de trabalho e aumentando a eficiência da produção.

O HeyGen oferece opções de personalização para conteúdo de vídeo de marca?

Absolutamente, o HeyGen fornece recursos robustos de personalização voltados para conteúdo de vídeo de marca. Você pode aproveitar uma ampla gama de modelos e utilizar controles abrangentes de branding para integrar seu logotipo e cores específicas, garantindo que suas campanhas de marketing e publicidade e vídeos de redes sociais estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

O HeyGen suporta geração de vídeo em vários idiomas para audiências globais?

Sim, o HeyGen funciona como um gerador de vídeo global de IA eficaz, equipado com suporte extensivo a vários idiomas. Nossas capacidades incluem geração avançada de narração e legendas precisas, permitindo que você produza conteúdo educacional e outros vídeos que ressoem com diversas audiências em todo o mundo.

Que tipo de qualidade posso esperar dos vídeos gerados com o HeyGen para redes sociais?

O HeyGen oferece saída de vídeo em HD de qualidade profissional, garantindo que seu conteúdo de redes sociais se destaque com clareza e impacto excepcionais. Nossa plataforma otimiza vídeos para várias proporções, criando vídeos de redes sociais polidos, perfeitos para engajar seu público em todas as plataformas.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo