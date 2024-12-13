Criador de vídeos de marca global com IA para vídeos mais rápidos e alinhados à marca

Aproveite avatares de IA para produzir vídeos de qualidade de estúdio para conteúdo de marketing e treinamento de funcionários.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo atraente de 45 segundos para equipes de marketing de produtos em startups de tecnologia, demonstrando como criar rapidamente conteúdo de marketing envolvente para lançamentos de novos produtos. O vídeo deve apresentar um avatar de IA amigável, renderizado em um estilo visual moderno e energético, explicando os principais recursos do produto com música de fundo animada. Enfatize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de roteiro para geração rápida de conteúdo e Legendas automáticas para acessibilidade, mostrando a eficiência deste criador de vídeos de IA.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para representantes de vendas e gerentes de capacitação, ilustrando como mensagens de vídeo personalizadas podem aumentar significativamente o engajamento em abordagens de vendas. O estilo visual deve ser limpo e direto, apresentando vários avatares de IA demonstrando comunicação personalizada, acompanhados por uma geração de Narração empática e persuasiva. Mostre os avatares de IA do HeyGen como uma ferramenta poderosa para criar conteúdo de capacitação de vendas relacionável e escalável rapidamente.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para profissionais de RH e Aprendizado & Desenvolvimento em grandes empresas, destacando os benefícios de usar modelos de vídeo para treinamento eficiente de funcionários e comunicações internas. O estilo visual deve ser claro e informativo, incorporando visuais corporativos amigáveis da biblioteca de Mídia/suporte de estoque, apoiado por uma voz profissional e articulada. Enfatize a capacidade do HeyGen de personalizar facilmente o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas e adicionar Legendas para diversas necessidades de aprendizado.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Marca Global com IA

Crie vídeos profissionais e alinhados à marca para públicos globais usando ferramentas alimentadas por IA, simplificando seu processo de produção de conteúdo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro. Nossa plataforma utiliza tecnologia de texto-para-vídeo para transformar suas palavras em conteúdo visual envolvente, estabelecendo a base para seu vídeo de marca.
2
Step 2
Selecione Avatares de IA e Cenas
Escolha entre uma ampla gama de avatares de IA para representar sua marca. Personalize sua aparência e selecione cenas atraentes de nossa biblioteca para melhorar visualmente sua mensagem.
3
Step 3
Aplique Controles de Marca
Garanta que seu vídeo esteja alinhado com a identidade da sua marca. Utilize nossos robustos controles de marca para integrar seu logotipo, cores e fontes, tornando cada vídeo distintamente seu.
4
Step 4
Exporte e Localize
Finalize seu vídeo com redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para várias plataformas. Adicione facilmente narrações e traduções para alcançar efetivamente diversos públicos globais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Treinamento Eficaz de Funcionários

Melhore as comunicações internas e as experiências de treinamento de funcionários globais com vídeos envolventes e alimentados por IA que aumentam a retenção.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen ajuda na criação de vídeos de marca de alta qualidade?

O HeyGen capacita você a produzir vídeos de marca envolventes e de qualidade de estúdio de forma eficiente, aproveitando a IA. Ele transforma texto em visuais atraentes com avatares de IA e narrações, tornando-se um criador de vídeos de marca global com IA ideal para campanhas impactantes.

Quais opções de personalização estão disponíveis para os avatares de IA do HeyGen?

O HeyGen oferece ampla personalização para avatares de IA, permitindo que você adapte sua aparência e expressões para corresponder à identidade única da sua marca. Você também pode gerar avatares personalizados para realmente personalizar seu conteúdo de vídeo.

O HeyGen pode simplificar a produção de conteúdo de marketing criativo?

Com certeza, o HeyGen é projetado para simplificar seu processo de criação de conteúdo, permitindo que as empresas escalem a produção de vídeos com facilidade. Nossa plataforma oferece vários modelos de vídeo e ferramentas alimentadas por IA para gerar rapidamente conteúdo de marketing poderoso.

O HeyGen oferece controles de marca robustos para criação de vídeos?

Sim, o HeyGen garante que seus vídeos permaneçam consistentemente alinhados à marca por meio de controles de marca abrangentes. Você pode incorporar o logotipo, cores e fontes da sua marca em modelos pré-fabricados, garantindo que todo o seu conteúdo de vídeo reflita seus elementos de marca específicos.

