Crie um vídeo de arrecadação de fundos impactante de 60 segundos para compartilhar Histórias de Impacto envolventes, direcionado a potenciais doadores e voluntários. O estilo visual deve ser comovente e semelhante a um documentário, mostrando a diferença real feita, acompanhado por uma narração calorosa e encorajadora. Este vídeo utilizará efetivamente os avatares de IA da HeyGen para apresentar depoimentos ou narrativas de beneficiários, adicionando um toque pessoal sem a necessidade de filmagens ao vivo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos para uma campanha de conscientização de uma organização sem fins lucrativos, projetado especificamente para marketing em redes sociais para alcançar um público geral amplo, especialmente as gerações mais jovens. Os visuais devem ser rápidos, modernos e envolventes, com cores vibrantes e cortes rápidos, acompanhados por uma trilha sonora energética e moderna e uma narração clara e concisa. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de um roteiro para gerar rapidamente conteúdo atraente, garantindo um rápido retorno para campanhas oportunas.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo estético profissional de 45 segundos para uma próxima campanha de financiamento coletivo, visando atrair usuários de plataformas de crowdfunding e investidores em estágio inicial. A apresentação visual precisa ser limpa, moderna e inspiradora, destacando os benefícios do projeto com gráficos elegantes, enquanto o áudio apresenta uma narração profissional e persuasiva que constrói confiança e urgência. Este vídeo se beneficiará dos Modelos e cenas da HeyGen, permitindo uma produção econômica com um visual polido.
Prompt de Exemplo 3
Imagine transformar mensagens em histórias visuais para uma campanha de email marketing com um vídeo informativo de 50 segundos, direcionado a assinantes existentes e apoiadores de longo prazo. Os visuais devem ser diretos, otimistas e apresentar dados claros ou métricas de sucesso, apresentados com uma narração calma e tranquilizadora que reforça a confiança. Crucialmente, integre o recurso de Legendas/captions da HeyGen para garantir acessibilidade e alto engajamento, mesmo quando visualizado sem som, aumentando o envolvimento dos doadores.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Arrecadação de Fundos com IA

Gere vídeos de arrecadação de fundos profissionais sem esforço. Utilize a IA para criar histórias envolventes, engajar doadores e impulsionar a missão de sua organização sem fins lucrativos com rapidez e impacto.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando sua mensagem de arrecadação de fundos. Utilize capacidades de texto-para-vídeo para transformar seu roteiro escrito em cenas dinâmicas, estabelecendo a base para sua história em vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Narrador Visual
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem. Esses apresentadores digitais ajudam a transmitir empatia e profissionalismo sem a necessidade de atores, dando vida à sua narrativa.
3
Step 3
Adicione Melhorias Envolventes
Melhore a acessibilidade e o engajamento do espectador gerando automaticamente legendas/captions precisas. Isso garante que sua mensagem seja clara e alcance um público mais amplo, incluindo aqueles com deficiência auditiva.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Impacto
Finalize seu vídeo com redimensionamento de proporção de aspecto e exporte-o em formatos otimizados para várias plataformas. Compartilhe sem esforço seu vídeo profissional em canais de marketing de redes sociais para se conectar com doadores.

Inspire Audiências com Conteúdo Motivacional

Crie vídeos poderosos e emocionalmente ressonantes para motivar potenciais doadores e encorajar o apoio à sua causa.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen ajuda a criar vídeos de arrecadação de fundos impactantes?

A HeyGen serve como seu motor criativo, permitindo transformar sugestões em ativos de vídeo prontos para publicação. Nosso gerador de vídeos com IA intuitivo simplifica o processo de criação de conteúdo de vídeo envolvente com uma estética profissional, perfeito para suas campanhas de conscientização sem fins lucrativos.

A HeyGen pode melhorar a narrativa de vídeos para organizações sem fins lucrativos?

Com certeza. A HeyGen utiliza avatares de IA e clipes de vídeo dinâmicos para dar vida às suas Histórias de Impacto sem a necessidade de contratar atores. Isso permite criar conteúdo envolvente que ressoa profundamente com seu público e promove o engajamento dos doadores.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para criação rápida de conteúdo?

A HeyGen fornece modelos de vídeo personalizáveis e capacidades de texto-para-vídeo, tornando a criação rápida de conteúdo sem esforço. Você pode escolher o tom e o formato do vídeo, garantindo que seus vídeos de arrecadação de fundos sempre estejam alinhados com os objetivos únicos de sua campanha.

Como a HeyGen garante uma estética profissional em vídeos de arrecadação de fundos?

A HeyGen integra edição impulsionada por IA e geração de narração, juntamente com mídia de estoque livre de royalties, para garantir uma estética profissional de alta qualidade. Nossa plataforma ajuda a produzir vídeos fotorrealistas com legendas e captions, elevando sua produção de vídeo sem fins lucrativos.

