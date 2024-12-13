Crie um vídeo envolvente de 30 segundos para organizações sem fins lucrativos de pequeno a médio porte, mostrando como um gerador de arrecadação de fundos com IA simplifica seus esforços. O estilo visual deve ser brilhante e otimista, com sobreposições de texto dinâmicas e um avatar de IA amigável explicando os benefícios para as organizações sem fins lucrativos. Use o recurso de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir de um roteiro para produzir rapidamente conteúdo envolvente, atraindo aqueles que buscam soluções inovadoras.

Gerar Vídeo