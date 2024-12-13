Proprietários de franquias e gerentes de treinamento corporativo, cansados de processos de integração desatualizados, podem descobrir como um gerador de treinamento de franquia com IA revoluciona a educação de funcionários. Este vídeo de 1 minuto deve apresentar visuais limpos e profissionais que mostram fluxos de trabalho sem interrupções, complementados por uma narração confiante e autoritária explicando como os avatares de IA da HeyGen e as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro simplificam a criação de conteúdo, tornando a integração eficiente e consistente em todas as localidades.

Gerar Vídeo