Imagine um dono de café movimentado, sobrecarregado pelas escolhas de design para suas novas ofertas sazonais. Esta narrativa de 45 segundos é direcionada a pequenos proprietários de restaurantes e cafés, mostrando como um gerador de cardápios de alimentos com IA transforma seu processo, permitindo que escolham facilmente Modelos de Cardápio deslumbrantes. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, passando de uma energia frenética para uma eficiência calma, com uma narração envolvente gerada usando o recurso de geração de narração do HeyGen para guiar o espectador através da experiência tranquila.

Gerar Vídeo