Crie um vídeo promocional de academia envolvente de 30 segundos, direcionado a potenciais novos membros em uma área local. O estilo visual deve ser moderno e energético, apresentando cortes rápidos de indivíduos diversos usando equipamentos de academia, acompanhado por uma trilha sonora animada e motivacional. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar rapidamente conteúdo dinâmico a partir de um simples roteiro de marketing, destacando os pontos de venda únicos da academia.

