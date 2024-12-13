Produza um vídeo explicativo de 90 segundos direcionado a CTOs de Instituições Financeiras e desenvolvedores de IA, detalhando como um gerador de serviços financeiros de IA utiliza modelos de base avançados para oferecer capacidades robustas de IA. O estilo visual deve ser limpo e analítico, apresentando diagramas de fluxo de dados e animações sutis, acompanhado por uma narração profissional e informativa gerada usando a geração de narração do HeyGen. Este vídeo desmistificará a arquitetura técnica subjacente para um público tecnicamente astuto.

Gerar Vídeo