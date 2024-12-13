Gerador de Anúncios de Recursos de IA: Crie Atualizações Envolventes

Otimize a criação de conteúdo para anúncios polidos e estruturados com marca personalizada, impulsionados pelos avatares de IA do HeyGen.

Revele o poder de um gerador de anúncios de recursos de IA em um vídeo vibrante de 30 segundos, projetado para equipes de marketing e gerentes de produto. Este conteúdo energético e moderno, acompanhado por música animada, demonstra como os usuários podem facilmente passar do roteiro para o vídeo usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen, ajudando a otimizar a criação de conteúdo.

Prompt de Exemplo 1
Mostre como pequenos empresários e criadores de conteúdo podem personalizar suas mensagens de marca com nosso Gerador de Anúncios de IA em um vídeo amigável de 45 segundos. Com visuais acolhedores e uma narração personalizada convidativa, este vídeo destaca a geração de narração do HeyGen e os diversos modelos de anúncios para cultivar uma personalidade de marca distinta.
Prompt de Exemplo 2
Eleve seus anúncios nas redes sociais com um vídeo elegante de 60 segundos direcionado a gerentes de redes sociais e profissionais de comunicação corporativa. Com transições dinâmicas e uma trilha sonora moderna e inspiradora, esta apresentação profissional, utilizando avatares de IA e legendas do HeyGen, enfatiza como produzir anúncios polidos e estruturados para sucesso em múltiplos canais.
Prompt de Exemplo 3
Apresente nosso Gerador de Anúncios de IA para empresas SaaS e departamentos de RH em um vídeo conciso de 30 segundos com uma estética minimalista e futurista e uma narração autoritária. Este prompt foca em aproveitar a biblioteca de mídia/suporte de estoque do HeyGen e o texto para vídeo para garantir uma marca personalizada consistente e comunicações internas eficientes.
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Anúncios de Recursos de IA

Crie rapidamente anúncios atraentes para novos recursos ou eventos, garantindo comunicação clara e entrega polida em todos os seus canais.

1
Step 1
Crie Seu Rascunho Inicial
Utilize Modelos de Anúncios robustos para gerar rapidamente uma base estruturada para seu anúncio de recurso. Basta inserir seus detalhes principais e deixar a IA ajudar na elaboração do conteúdo inicial.
2
Step 2
Selecione Seu Tom e Estilo
Refine o texto gerado pela IA aproveitando nosso recurso de Adaptação de Tom e Estilo. Escolha a voz perfeita para combinar com sua marca e a mensagem específica que deseja transmitir, garantindo consistência e impacto.
3
Step 3
Adicione Elementos Visuais e Auditivos
Enriqueça sua mensagem com visuais e áudio envolventes. Incorpore avatares de IA para apresentar seu anúncio com um toque humano, tornando sua comunicação mais dinâmica e memorável para um anúncio polido e estruturado.
4
Step 4
Exporte para Distribuição Multicanal
Prepare seu anúncio para várias plataformas. Utilize redimensionamento de proporção e exportações para otimizar seu conteúdo para redes sociais, comunicações internas ou incorporações em sites, garantindo suporte de formato multicanal onde quer que seu público esteja.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Melhore as Comunicações Internas de Recursos

Eleve as comunicações internas e o treinamento com vídeos gerados por IA, garantindo lançamentos de recursos claros e envolventes para sua equipe.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de anúncios polidos e estruturados?

O HeyGen atua como um poderoso Gerador de Anúncios de IA, aproveitando avatares de IA e capacidades de texto para vídeo para transformar roteiros em anúncios profissionais, polidos e estruturados. Sua interface intuitiva e modelos diversos otimizam a criação de conteúdo, garantindo uma saída de alta qualidade.

O HeyGen suporta personalização de marca para anúncios de produtos e eventos?

Com certeza. O HeyGen oferece controles robustos de marca, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores específicas da marca em seus anúncios de produtos e eventos. Isso garante que cada vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca, transmitindo uma mensagem consistente e profissional.

O HeyGen pode adaptar o tom e o estilo para diferentes necessidades de comunicação?

Sim, o HeyGen permite uma adaptação significativa de tom e estilo através de sua geração de narração impulsionada por IA e avatares de IA personalizáveis, refletindo voz e personalidade customizadas. Isso garante que as saídas do seu Gerador de Anúncios de IA sejam perfeitamente adaptadas ao seu público-alvo e objetivos de comunicação específicos.

Quais tipos de anúncios são mais adequados para os recursos de IA do HeyGen?

O HeyGen é ideal para uma ampla gama de necessidades, incluindo a geração de vídeos de anúncios de recursos de IA atraentes, anúncios dinâmicos para redes sociais e comunicações internas claras. Suas capacidades de IA, como avatares de IA e texto para vídeo, o tornam perfeito para diversos anúncios de produtos e eventos em diferentes plataformas.

