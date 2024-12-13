Gerador de Vídeo Face a Face com IA: Crie Conteúdo Envolvente

Transforme seus roteiros em vídeos profissionais de marketing e explicativos instantaneamente com avatares de IA.

Crie um vídeo de marketing dinâmico de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas e profissionais de marketing digital, mostrando como um gerador de vídeo com IA pode produzir anúncios envolventes para redes sociais. O estilo visual deve ser brilhante e acelerado, com gráficos modernos, acompanhado por uma narração animada e entusiástica. Destaque a facilidade de usar o recurso de Texto para Vídeo da HeyGen para transformar textos publicitários em visuais atraentes instantaneamente.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 45 segundos destinado a educadores e gerentes de produto, simplificando um conceito técnico complexo com a ajuda de um gerador de avatares de IA. O estilo visual deve ser limpo e profissional, usando texto claro e informativo na tela, enquanto o áudio apresenta uma voz amigável e articulada de um avatar de IA. Demonstre a capacidade da HeyGen de gerar avatares de IA de alta qualidade e utilizar a geração de narração para uma narração sem esforço.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma peça de conteúdo criativo inspiradora de 60 segundos para criadores de conteúdo e designers, transformando uma série de imagens estáticas em uma história visual cativante usando a IA de Imagem para Vídeo. Empregue um estilo visual cinematográfico e emotivo com transições suaves e música de fundo sutil, complementado por uma voz calorosa e clara. Enfatize como o suporte da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen pode aprimorar narrativas pessoais e o impacto visual.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo direto de atualização de notícias de 30 segundos para YouTubers e equipes de comunicação interna, entregando um anúncio rápido em um estilo profissional, face a face com a câmera. A apresentação visual deve ser elegante e concisa, imitando uma transmissão de notícias, com uma voz confiante e autoritária. Mostre o uso eficiente de Modelos e cenas da HeyGen e seus avatares de IA para produzir rapidamente conteúdo polido e pronto para compartilhar com redimensionamento de proporção e exportações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo Face a Face com IA

Transforme seu texto em vídeos face a face envolventes com avatares de IA realistas e sincronização de voz perfeita, aprimorando seu fluxo de criação de conteúdo.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Cole ou digite seu roteiro no editor para estabelecer a base do seu vídeo, utilizando a capacidade de Texto para Vídeo.
2
Step 2
Selecione um Avatar
Escolha entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA pré-fabricados ou personalizados para ser seu apresentador na tela, impulsionado pelo nosso recurso de avatares de IA.
3
Step 3
Adicione Narrações
Gere narrações com som natural diretamente do seu roteiro, garantindo sincronização labial perfeita com o avatar escolhido através da geração de narração.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize e baixe seu vídeo de alta qualidade em vários formatos e proporções, pronto para ser compartilhado com seu público usando redimensionamento de proporção e exportações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Treinamento e E-learning Aprimorados

.

Desenvolva módulos de treinamento dinâmicos e conteúdo de e-learning com avatares de IA, melhorando significativamente o engajamento e as taxas de retenção dos alunos.

background image

Perguntas Frequentes

Quais capacidades criativas o gerador de vídeo com IA da HeyGen oferece?

O poderoso gerador de vídeo com IA da HeyGen transforma roteiros de texto em conteúdo criativo envolvente. Você pode aproveitar uma ampla gama de avatares de IA e integrar narrações cativantes para dar vida à sua visão sem esforço.

A HeyGen oferece avatares de IA personalizáveis para marketing?

Sim, a HeyGen permite que você gere e personalize avatares de IA, incluindo avatares de estoque, para combinar perfeitamente com a mensagem da sua marca. Isso é ideal para criar vídeos de marketing profissionais e vídeos explicativos dinâmicos.

A HeyGen pode criar fotos ou vídeos falantes com sincronização labial realista?

Absolutamente, a HeyGen permite que você transforme imagens estáticas em fotos falantes dinâmicas com sincronização labial realista. Com capacidades avançadas de clonagem de voz, seus avatares de IA podem transmitir mensagens com expressões autênticas.

Quão fácil é criar vídeos envolventes para redes sociais com a HeyGen?

Criar conteúdo envolvente para redes sociais é incrivelmente fácil com a HeyGen. Nossa plataforma intuitiva e diversos modelos permitem que você produza vídeos de alta qualidade de forma eficiente, prontos para qualquer plataforma.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo