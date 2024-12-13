Gerador de Explicadores por IA: Crie Vídeos Empresariais Envolventes

Simplifique conceitos complexos e melhore o engajamento do cliente usando nossos avatares de IA realistas.

Crie um vídeo de 45 segundos para equipes de marketing, demonstrando como um Gerador de Explicadores por IA pode simplificar conceitos complexos. O estilo visual deve ser energético e moderno, com gráficos em movimento nítidos e uma narração profissional e confiante. Destaque os avatares de IA da HeyGen transmitindo mensagens-chave, ressaltando sua capacidade de transmitir informações complexas de forma clara.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional de 60 segundos voltado para gerentes de produto, ilustrando a criação de explicadores de produto impactantes e guias de instruções. Adote um estilo visual limpo e envolvente com uma narração amigável e informativa. Este vídeo deve enfatizar o uso dos Modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente modelos de vídeo explicativo de nível profissional sem necessidade de experiência extensa em design.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo conciso de 30 segundos direcionado a departamentos de RH, mostrando a eficiência de uma plataforma de geração de vídeos por IA para comunicações internas rápidas. O estilo visual e de áudio deve ser profissional, direto e tranquilizador, com uma voz corporativa calorosa. Destaque como a HeyGen facilita a criação rápida e o redimensionamento e exportação de proporção de aspecto, tornando a comunicação profissional simples e econômica.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de 75 segundos projetado para equipes globais de vendas e sucesso do cliente, demonstrando como melhorar o engajamento do cliente por meio de explicadores escaláveis por IA. O estilo deve ser dinâmico, inclusivo e visualmente diverso, acompanhado por uma narração amigável e clara. Foque no recurso de Legendas/legendas da HeyGen, permitindo que as empresas escalem e traduzam vídeos sem esforço para alcançar um público internacional mais amplo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Geradores de Explicadores por IA para Empresas

Transforme rapidamente ideias complexas em vídeos explicativos envolventes e precisos sobre produtos. Aproveite a IA para agilizar a criação de conteúdo, melhorar a comunicação e cativar seu público.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Elabore seu conteúdo ou cole um roteiro existente em nossa plataforma. A capacidade de Texto para vídeo a partir de roteiro gera rapidamente seu vídeo explicativo, simplificando o processo inicial de criação.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha entre uma gama diversificada de avatares de IA realistas para transmitir sua mensagem. Esses avatares de IA dão vida ao seu roteiro, tornando seu vídeo explicativo altamente envolvente para seu público.
3
Step 3
Aplique Marca e Visuais
Integre o logotipo e as cores da sua empresa usando controles de marca intuitivos. Isso garante que seus explicadores de produto mantenham uma aparência consistente e profissional em todas as comunicações.
4
Step 4
Exporte para Impacto
Adapte seu vídeo explicativo para qualquer plataforma com redimensionamento de proporção de aspecto. Exporte sua criação final para simplificar efetivamente conceitos complexos e maximizar o engajamento do cliente em todos os seus canais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Explique Histórias de Sucesso de Clientes

.

Crie vídeos de IA atraentes para articular claramente histórias de sucesso de clientes, demonstrando o valor do produto e fomentando a confiança com potenciais clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos explicativos envolventes rapidamente?

O Gerador de Explicadores por IA da HeyGen permite que você crie rapidamente vídeos explicativos transformando texto em conteúdo de vídeo envolvente com avatares de IA realistas e mídia rica. Esta plataforma alimentada por IA simplifica o processo de produção, permitindo que você entregue mensagens convincentes de forma eficiente.

Que tipo de avatares de IA a HeyGen oferece para vídeos explicativos?

A HeyGen oferece uma gama diversificada de avatares de IA realistas que podem ser integrados aos seus vídeos explicativos, aprimorando o profissionalismo e o engajamento do espectador. Esses avatares de IA são alimentados por tecnologia avançada para entregar movimentos e expressões naturais para o seu conteúdo.

Posso personalizar modelos de vídeo explicativo na HeyGen?

Sim, a HeyGen oferece modelos de vídeo explicativo personalizados e controles de marca robustos, permitindo que você personalize seus vídeos com logotipos, cores e outros elementos. Isso garante que seus explicadores de produto e guias de instruções estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

Como a HeyGen simplifica a criação de explicadores de produto e guias de instruções?

A HeyGen, como uma plataforma de geração de vídeos por IA, simplifica conceitos complexos permitindo que os usuários produzam sem esforço explicadores de produto de alta qualidade e guias de instruções. Sua interface amigável e capacidades de texto para vídeo agilizam todo o fluxo de trabalho de criação de conteúdo.

