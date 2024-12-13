Gerador de Anúncios Explicativos com IA: Crie Anúncios em Vídeo Envolventes

Transforme roteiros em anúncios explicativos envolventes com facilidade usando as capacidades de texto-para-vídeo da HeyGen, ideal para profissionais de marketing que buscam eficiência.

Crie um anúncio explicativo de 30 segundos para pequenos empresários, mostrando como um gerador de anúncios explicativos com IA pode simplificar seus esforços de marketing. Apresente um avatar de IA amigável entregando uma mensagem clara e concisa em um estilo visual moderno e elegante, com uma narração animada, utilizando os avatares de IA da HeyGen para uma apresentação perfeita.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um anúncio em vídeo vibrante de 45 segundos voltado para profissionais de marketing de mídia social, ilustrando como transformar conteúdo bruto gerado por usuários (Vídeos UGC) em criativos publicitários polidos. Empregue transições dinâmicas e músicas em alta com os extensos Modelos e cenas da HeyGen, visando um estilo visual acelerado e áudio energético.
Prompt de Exemplo 2
Produza um anúncio em vídeo de 60 segundos focado em produtos para marcas de e-commerce, destacando novas coleções sazonais com visuais nítidos e um tom profissional. Utilize a geração de Narração da HeyGen para adicionar uma narração envolvente que guie os espectadores pelas características do produto, mantendo um estilo visual luxuoso e áudio sofisticado.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um guia animado informativo de 90 segundos para empresas SaaS, demonstrando como simplificar ideias complexas de seus recursos de software em histórias visuais facilmente digeríveis. Empregue um estilo visual limpo e minimalista com uma voz calma e instrutiva, aproveitando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para gerar automaticamente visuais envolventes a partir de uma explicação detalhada.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Anúncios Explicativos com IA

Transforme rapidamente seus conceitos de anúncios em vídeos explicativos envolventes com ferramentas criativas alimentadas por IA, projetadas para simplificar ideias complexas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro Explicativo
Insira seu roteiro de anúncio, permitindo que nosso recurso de texto-para-vídeo gere a narrativa fundamental para seu anúncio explicativo com IA.
2
Step 2
Escolha Seu Apresentador de IA
Selecione de uma galeria diversificada de avatares de IA para comunicar visualmente sua mensagem, tornando seu anúncio envolvente e relacionável.
3
Step 3
Gere Narração e Legendas
Produza narrações claras e naturais em vários idiomas e adicione automaticamente legendas, garantindo que sua mensagem alcance um público amplo.
4
Step 4
Aplique Branding e Exporte
Personalize seu anúncio com controles de branding, incluindo seu logo e cores, e depois exporte facilmente seu anúncio finalizado em vários formatos de proporção.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Anúncios de Testemunhos de Clientes com IA

Crie anúncios em vídeo autênticos e persuasivos que mostram histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e credibilidade com seu público.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen melhora a produção criativa de anúncios?

A HeyGen utiliza um motor criativo alimentado por IA para transformar prompts de texto em "Criativos de Anúncios" envolventes instantaneamente, apresentando diversos "Avatares de IA" para cativar o público. Isso agiliza a produção de "Anúncios em Vídeo" de alta qualidade com eficiência incomparável.

A HeyGen pode simplificar a criação de vídeos explicativos?

Sim, a HeyGen é especializada em gerar conteúdo de "Vídeos Explicativos com IA" atraente, convertendo roteiros em visuais dinâmicos com "Avatares de IA" realistas e narrações profissionais. Isso permite que os usuários "Simplifiquem Ideias Complexas" de forma eficaz para qualquer público.

Quais recursos a HeyGen oferece para consistência de marca?

A HeyGen fornece controles de "Branding" robustos que permitem aos usuários integrar perfeitamente o "logo, cores" e estilo visual de sua marca diretamente em todos os "Criativos de Anúncios". Isso garante a adesão consistente às suas "Diretrizes de Marca" estabelecidas em cada ativo de vídeo produzido.

Que tipo de conteúdo para redes sociais posso criar com a HeyGen?

"Criadores de Conteúdo" podem utilizar a HeyGen para produzir diversos "Conteúdos para Redes Sociais", incluindo "Anúncios em Vídeo" polidos e "Vídeos UGC" com aparência autêntica, aproveitando "Atores de IA" realistas e modelos flexíveis. Isso permite a criação rápida para plataformas como Instagram, Facebook e TikTok.

