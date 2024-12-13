O HeyGen fornece uma inovadora caixa de prompt de texto para vídeo e roteiros gerados automaticamente por IA para iniciar a criação de conteúdo. Ao combinar esses recursos com uma vasta biblioteca de modelos de vídeo, os usuários podem rapidamente produzir vídeos gerados por IA de alta qualidade a partir de entradas de texto simples. Isso acelera significativamente o processo de criação de vídeos promocionais atraentes.