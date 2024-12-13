Crie um vídeo promocional de 30 segundos direcionado a organizadores de eventos ocupados que desejam lançar rapidamente sua próxima campanha. Este vídeo deve apresentar um estilo visual brilhante e energético, com música de fundo animada e uma narração clara e entusiástica, demonstrando como é fácil usar os "Templates & cenas" do HeyGen para gerar um vídeo polido com o "gerador de promoções de eventos AI" em minutos.

Gerar Vídeo